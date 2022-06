Il y a quelques jours, Sheryl Sandberg a annoncé son départ du groupe Meta. CNBC révèle aujourd'hui qu'elle aurait vendu pour 1,7 milliard de dollars d'actions ce qui fait d'elle la deuxième femme la plus riche du secteur technologique après Meg Whitman (ancienne directrice chez Hewlett Packard Enterprise).

Sheryl Sandberg a vendu des actions tout au long de sa carrière

Après 14 années chez Facebook, Sheryl Sandberg a décidé de quitter le navire. Elle aura contribué à faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Meta ne serait certainement pas devenu l'un des plus gros vaisseaux publicitaires au monde sans le passage de Sheryl Sandberg. Avant de rejoindre Facebook, elle avait acquis une certaine maturité en faisant ses armes chez Google. Au fil des années, elle avait pris énormément d'importance dans le groupe. Elle a décidé par le quitter et par vendre ses actions pour 1,7 milliards de dollars.

Sheryl Sandberg est l'une des rares personnes à devenir milliardaire sans jamais avoir été CEO ou fondatrice d'une entreprise. Pour constituer sa fortune, la directrice de Meta a opté pour une stratégie peu commune : elle a vendu des actions tout au long de sa carrière. Habituellement, les grands dirigeants ont tendance à conserver la majeure partie de leurs actions en signe de confiance dans leur société. Au contraire, Sheryl Sandberg a plutôt été une « vendeuse agressive et constante ». Aujourd'hui, on peut considérer que sa stratégie était payante.

Un prix moyen de vente à 79,10 dollars par action

Au cours des dix dernières années, Sheryl Sandberg a vendu plus de 75% de ses actions dans le cadre de programmes de vente d'actions réguliers. Au total, elle a vendu plus de 22 millions d'actions pour un total de 1,7 milliard de dollars, selon VerityData. D'après Ben Silverman, directeur de la recherche chez VerityData, « ses ventes au cours de la dernière décennie font d'elle l'une des plus grandes vendeuses d'actions de toutes les sociétés américaines ». Un porte-parole de Sheryl Sandberg a déclaré qu'elle avait acquis 48 millions d'actions au cours de son passage dans l'entreprise.

La directrice de Facebook a vendu la plupart de ses actions quand le cours de l'entreprise montait en flèche. Le prix de l'action a été fixé à 38 dollars lors de l'introduction en bourse de la société en 2012 et a culminé à plus de 382 dollars par action... Le prix moyen de vente des actions de Sandberg au cours de la dernière décennie est de 79,10 dollars par action. Sa vente la plus récente a eu lieu en octobre 2019. Malgré son statut de milliardaire, Sandberg n'a pas montré de penchant pour les yachts, les jets privés et les maisons de rêve comme la plupart des magnats de la tech.