Dave Clarke, l’un des plus importants dirigeants d’Amazon, a décidé de quitter son poste après 23 ans passés au sein de l’entreprise. Ces dernières années, plusieurs cadres du géant de l’e-commerce ont jeté l’éponge.

Dave Clark est le PDG de Consumer WorldWide chez Amazon ; il supervise plusieurs unités clés de la firme à l’instar des boutiques en ligne, des magasins physiques, de la place de marché des vendeurs tiers et de l'abonnement Amazon Prime. Elles ont généré plus de 75 % du chiffre d'affaires de l’entreprise au cours du trimestre clos le 31 mars dernier. Dans un courriel adressé à ses employés et également publié dans un billet de blog, il déclare :

Dave Clark est un véritable exemple chez Amazon, où il a gravi les échelons de manière impressionnante. Il a ainsi débuté en 1999 en tant que directeur des opérations dans l’État du Kentucky, il est ensuite passé directeur général dans le Nord-Est puis a pris la tête des opérations mondiales, et enfin de la division Consumer WorldWide.

Il a joué un rôle prédominant dans l’acquisition par Amazon du fabricant de robots d'entreposage Kiva en 2012, et a dirigé des équipes qui ont conçu plusieurs générations de centres d'exécution et mis en place le réseau de transport d'Amazon, l’un des éléments essentiels de la croissance de l’entreprise. Il a également été célébré au sein de la société pour avoir développé de façon spectaculaire ses opérations de vente pendant la pandémie. Pour rappel, les revenus d’Amazon ont augmenté de manière exponentielle lors de cette période.

L’œil aiguisé de Dave Clark pour identifier les faiblesses de ses opérations logistiques lui a valu le surnom en interne de Sniper. Dans une interview accordée à Bloomberg en 2019, il affirmait aimer « se tapir dans l'ombre des entrepôts et repérer les fainéants qu'il pouvait renvoyer » pendant ses premières années chez Amazon… Un comportement strict qui n’a pas toujours joué en sa faveur ; les conditions de travail dans les entrepôts de l’entreprise sont désormais vivement critiquées.

Dave Clark a aussi été l’origine de la création d'un programme interne de réseau social permettant aux employés d'Amazon de féliciter les performances de leurs collègues, mais qui interdisait des mots comme « syndicat », « augmentation de salaire », « salaire décent » ou encore « diversité ». Il a par ailleurs été accusé d’avoir interféré dans l’élection d’un syndicat dans l’entrepôt de Bessemer, dans l’État de l’Alabama.

I've had an incredible time at Amazon but it’s time for me to build again. It's what drives me. To all I've had the honor of working with: thank you for making it so much fun to come to work every day for 23 years to invent cool, amazing things for customers.

