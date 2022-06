Présenté pour la première fois en 2021, le « Tesla Bot » d’Elon Musk interroge encore quant à ses applications réelles. Le patron de Tesla avait expliqué qu’il pourrait accomplir des tâches « dangereuses, répétitives ou ennuyeuses », et que dans le futur il serait capable de remplacer les humains dans les métiers physiques. Pour l’instant, ce robot fait surtout office de nouvelle lubie pour le milliardaire.il devrait se dévoiler un peu plus à la fin de l’été 2022.

À travers un tweet, le patron de Tesla rappelle ce 3 juin l’existence de son robot Optimus. Celui-ci devrait bientôt se montrer à l’occasion du Tesla AI Day qui se déroulera le 30 septembre prochain. Initialement prévue pour le 19 août, cette seconde édition de l'événement a été repoussée de plusieurs semaines car « d’ici là nous aurons un prototype fonctionnel de Optimus », explique Elon Musk.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

