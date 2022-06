Le 31 mai 2022, Acast a dévoilé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. La plus importante plateforme de podcasts indépendants au monde, notamment connue pour héberger WTF with Marc Maron et Anna Faris is Unqualified, propose désormais le ciblage conversationnel afin de permettre aux annonceurs de diffuser leurs campagnes publicitaires au meilleur moment, au sein d'un épisode de podcast.

Le ciblage conversationnel : nouvelle opportunité pour les annonceurs

Acast présente le ciblage conversationnel comme une petite révolution pour les annonceurs. C'est grâce à une technologie avancée de « speech-to-text », combinée à l'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel que l'hébergeur est capable d'analyser les sujets des podcasts présents sur son catalogue. Cette analyse permet ensuite de classer les épisodes en fonction de la classification IAB (v2). Avec cette nouvelle fonctionnalité, les campagnes publicitaires des annonceurs sont automatiquement intégrées dans les épisodes les plus pertinents par rapport au message de la marque. Pour bien comprendre l'intérêt d'une telle solution, il faut analyser les solutions proposées par le marché.

Aujourd'hui, la plupart des plateformes proposent uniquement un ciblage par thématique ou par podcast. Cependant, comme chaque épisode est classé de la même manière, les outils existants ne font pas la différence en fonction du sujet abordé dans chacun des contenus. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'aller encore plus loin en affinant la pertinence dans la diffusion des publicités. Selon Acast, « les annonceurs peuvent élargir considérablement leur champ d'action et pourront apparaître sur des podcasts couvrant des catégories aussi diverses que le sport, la beauté ou la politique en même temps, avec des sujets d’épisodes en phase avec leur campagne ».

Un moyen de mieux capter l'attention des auditeurs de podcasts

Dans son communiqué de presse, Acast prend un exemple très parlant : « un service de livraison de repas pourra désormais cibler des épisodes divers et variés, au moment où les podcasteurs discutent de ce qu'ils mangent ou de leur amour pour la cuisine, même s'il s'agit d'un podcast d'un tout autre genre ». Un ciblage intelligent, qui pourrait inciter de nouveaux annonceurs à se lancer dans la publicité sur les podcasts. Une telle fonctionnalité est sans aucun doute un moyen pour les marques de mieux capter l'attention des auditeurs. Acast travaille également sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités avec notamment la possibilité de cibler par mots-clés ou tendances.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les podcasts néerlandais, anglais, français, allemands, italiens et espagnols. Dans un second temps, la technologie sera étendue aux podcasts suédois et norvégiens. Selon Chris Wistow, VP of Advertising Product chez Acast « c'est notre responsabilité, tant envers nos podcasteurs qu’envers leurs communautés, d'aider les annonceurs avec qui nous travaillons, à participer aux échanges les plus pertinents, et le ciblage conversationnel nous permet de faire cela ».