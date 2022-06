Recueillir des feedbacks clients est essentiel pour améliorer son offre et mieux satisfaire les besoins des acheteurs. Milk Video est une plateforme qui permet d’obtenir simplement les avis des consommateurs, mais sous forme de vidéo. Il suffit de leur envoyer un lien.

Obtenir des réponses individuelles en quelques clics

Un e-mail et quelques renseignements sur son poste suffisent pour accéder à Milk Video. Sur la plateforme, il faut cliquer sur le bouton « Create Recording Form » pour entamer le processus. Le nom du sondage est demandé. Il doit refléter le sujet de celui-ci. On peut par exemple le nommer « Feedback Produit rouge à lèvres » si l’on est une marque de beauté, ou « Résultat test plateforme » si l’on opère dans le marketing. Il est ensuite nécessaire de choisir le template appelé « Customer testimonial ».

Au cours de la seconde étape, il faut rédiger la question à laquelle répondra le consommateur. Il est possible de demander si la solution testée est ergonomique, si la texture du produit était agréable ou encore si le parcours client était simple à comprendre. Ce sont des éléments qui permettront d’améliorer son offre. Enfin, il faut copier/coller le lien et l’envoyer aux consommateurs concernés. Ils n’auront qu’à cliquer dessus pour enregistrer leur réponse. La vidéo est envoyée une fois avoir appuyé sur « Review and submit », et communiqué quelques informations de base comme son nom.

Toutes les vidéos enregistrées apparaissent ensuite sur la plateforme Milk Video. Elles sont automatiquement transcrites par l’outil. À noter que cette fonctionnalité peut aussi être utilisée pour transcrire un webinar ou un podcast.

Les vidéos sont entièrement personnalisables. Il est possible d’ajouter son logo, des sous-titres, des bandeaux de couleurs. Milk Video offre même la possibilité de couper les enregistrements en plusieurs parties afin de ne conserver que celles qui nous intéressent le plus. Il peut être intéressant de réaliser une compilation des moments où les utilisateurs expliquent pourquoi ils aiment un produit, et de la publier sur les réseaux sociaux ou sa plateforme.

Milk Video est aussi utile dans d’autres cas d’usage, par exemple pour recueillir l’avis de ses collaborateurs sur un projet, ou obtenir le point de vue de plusieurs professionnels sur un sujet.