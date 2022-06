Apple aurait entamé le transfert d’une partie de sa production d’iPad de la Chine vers le Vietnam, a rapporté Nikkei Asia le 1er juin. Une semaine auparavant, l’entreprise incitait ses prestataires à privilégier les pays d’Asie du Sud-est pour produire davantage d’appareils en dehors de la Chine. La politique sanitaire restrictive du pays, avec le confinement de Shanghaï, a été un vrai poids pour la marque à la pomme qui veut anticiper de futurs problèmes d’approvisionnement.

L’iPad sera le deuxième appareil d’Apple le plus produit au Vietnam

Apple prévoit depuis janvier 2021 de produire une quantité significative d’iPad au Vietnam. La principale raison évoquée était celle de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre en Chine. Depuis le confinement de Shanghaï et ses conséquences, la société américaine veut accélérer le transfert de sa production vers d’autres pays. Même si la métropole chinoise entame son déconfinement, les effets sur la chaîne d’approvisionnement vont encore se faire sentir.

L’un des plus gros fabricants d’iPad en Chine, le constructeur BYD, a aidé Apple à établir ses nouvelles lignes de production au Vietnam. L’iPad deviendrait le deuxième appareil de la marque à la pomme à être le plus produit dans le pays d’Asie du Sud-Est, après les AirPods. Actuellement, la majorité des prestataires qui fabriquent l’iPad se trouvent en Chine et la firme à livrer 58 millions d’iPad dans le monde en 2021 précise Nikkei Asia.

Une décision prise par Apple pour diversifier sa chaîne de production et ne plus dépendre autant de la Chine. Le choix du Vietnam n’est pas anodin. En 2020, Foxconn, prestataire d’Apple, avait déjà délocalisé une partie de sa production d’iPad vers le pays. Le Vietnam est un territoire attractif pour la tech en raison de sa proximité avec la Chine. D’autres industriels y ont aussi transféré une partie de leur production, comme Sony avec ses téléviseurs.

Les prestataires doivent augmenter leurs stocks de composants

Au-delà des iPad, Apple a aussi demandé à ses fournisseurs d’augmenter leur production de composants, comme les circuits imprimés, pour rattraper les pertes engendrées par la fermeture des usines à Shanghaï. La société souhaite que ses prestataires disposent de suffisamment de stock pour anticiper les prochaines perturbations d’approvisionnement.

Un responsable de la chaîne d’approvisionnement a expliqué à Nikkei Asia que « ces stocks additionnels pourraient être un fardeau pour les fournisseurs si la production des autres prestataires n’est finalement pas à nouveau interrompue par les confinements ». La production à Shanghaï a commencé à reprendre son cours et même si « les fournisseurs vont probablement accepter de produire plus, ils ne voudront pas produire l’équivalent de ce qui est normalement fabriqué à Shanghaï », précise le responsable.

L’entreprise vient d’annoncer que ses ventes sont moins catastrophiques que prévu suite au confinement de Shanghaï. Ces résultats ont été rendus possibles par la productivité de Foxconn. Fin 2021, Apple avait pourtant sévi contre Foxconn en le mettant sous probation pour les mauvaises conditions de travail de son personnel. Apple qui se réjouit probablement du maintien de sa productivité se retrouve face à une situation paradoxale : pour atteindre ses performances, en avril, le prestataire a contraint ses salariés à dormir dans ses usines dans le cadre de la politique chinoise zéro covid.