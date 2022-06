Twitter a annoncé, le 1er juin, l’arrêt de l’application Mac de TweetDeck, son service très utilisé par les professionnels de la communication et du marketing pour organiser leur page d’accueil Twitter. Le réseau social veut se concentrer sur la version web du service en proposant de nouvelles fonctionnalités.

C’est par un tweet et une bannière informative que le réseau social a prévenu les utilisateurs de TweetDeck : son application Mac fermera ses portes le 1er juillet. Il faudra désormais passer par la version web pour utiliser le logiciel de veille. Le réseau social évoque la volonté d’améliorer l’expérience utilisateur de son outil en ajoutant de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

— TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022