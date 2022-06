La NASA a dévoilé, le 1er juin, avoir chargé deux entreprises privées, Axiom Space et Collins Aerospace, d’élaborer les prochaines combinaisons spatiales de ses astronautes. Elles remplaceront celles utilisées par les astronautes depuis une quarantaine d’années. Si tout se passe bien, elles devraient être portées d’ici quelques années lors des futurs voyages à destination de la Lune.

La NASA veut changer de garde-robe

Axiom Space et Collins Aerospace se sont vus confier le développement des prochaines tenues portées par les astronautes. Elles serviront pour les futures missions Artemis et les sorties dans l’espace lors de leurs travaux sur la Station Spatiale Internationale.

Dans la même catégorie Elon Musk interdit à ses salariés de faire du télétravail

Les deux compagnies ne sont pas des noms inconnus dans l’industrie spatiale. Axiom Space propose déjà des voyages spatiaux privés. Michael Suffredini, président-directeur général d’Axiom Space, se réjouit « C’est fantastique d’avoir un partenariat grâce auquel on peut profiter des années d’expérience de la NASA et tout le travail qu’ils ont accompli pour faire avancer la conception où elle est aujourd’hui. Nous sommes heureux, en tant qu’entreprise commerciale, de travailler avec elle pour construire une combinaison de la manière la plus économique possible, afin que nous puissions tous deux l’utiliser pour répondre à nos besoins ».

Quant à Collins Aerospace, il s’agit d’une entreprise historique : c’est elle qui était derrière la conception de la combinaison utilisée par les astronautes du programme Apollo lors du premier alunissage. L’entreprise, basée en Caroline du Nord, va s’associer à deux autres grands noms du secteur de l’aérospatial, ILC Dover et Oceaneering, pour plancher sur la tenue. « Nous sommes impatients de retourner sur la Lune et de poursuivre nos 50 ans d’héritage en matière de production de combinaisons permettant des sorties extravéhiculaires à la Nasa. Et ce depuis le programme Apollo jusqu’à la Station Spatiale Internationale aujourd’hui » détaille Patty Stoll, présidente Space Systems chez ILC Dover.

La durée des contrats s'étend jusqu’en 2034. Leur montant n’a pas encore été révélé, mais le projet possède un plafond de 3,5 milliards de dollars.

Penser les combinaisons sous toutes ses formes

Chaque partenaire a investi une partie de son argent pour la conception de ces nouvelles combinaisons. Ils devront répondre aux exigences techniques instaurées par les experts de la NASA. Axiom Space et Collins Aerospace seront responsables de la conception à la maintenance des combinaisons spatiales en passant par leur certification.

« Nos partenaires commerciaux contribueront à la réalisation de nos objectifs d’exploration humaine », a déclaré Mark Kirasich, administrateur associé adjoint à la division de développement du programme Artemis de la NASA. « Nous sommes impatients d’utiliser ces services pour une présence continue de la NASA en orbite terrestre basse et pour notre prochain accomplissement : le retour d’astronautes américains sur la Lune. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec l’industrie et la mise à profit de l’expertise de la NASA, acquise au cours de plus de 60 ans d’exploration spatiale, nous permettront d’atteindre ces objectifs ensemble. »

Les tenues devront être polyvalentes et permettre aux astronautes d’accomplir différentes tâches dans l’espace allant de l’alunissage aux sorties en orbite. Différents critères sont à prendre en compte en fonction des cas d’utilisation. C’est aux deux entreprises de choisir si elles veulent développer un modèle de combinaison unique ou en proposer deux distinctes.

Axiom Space et Collins Aerospace prévoient de présenter un premier modèle répondant aux attentes des experts de la NASA d’ici 2025. L’année où est prévue la mission Artémis 3 qui fera atterrir des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972.