Analyser les performances web de ses concurrents permet d’avoir un indice de comparaison pour mesurer ses propres performances. En fonction des résultats, on peut prendre des décisions intelligentes quant aux actions à mettre en place. Certains outils comme Branalyzer permettent de réaliser ce travail de veille. Il donne accès à de nombreuses métriques sur le site web d'un concurrent, ou le sien.

Une multitude de données sur ses concurrents

Branalyzer est un outil simple à prendre en main. L’interface est fluide et ergonomique, permettant de faire facilement des recherches sur ses concurrents. Pour cela, il suffit d’entrer un pays et l’URL du site web sur lequel on souhaite obtenir des informations. Il est possible de mettre certaines recherches en favoris pour simplifier le travail de veille.

Une fois la recherche lancée, il faut explorer les différents onglets disponibles sur la plateforme pour obtenir les données de son choix. L’outil recense d’abord les informations essentielles d’une entreprise comme son année de création, son nombre de salariés, sa localisation…

Dans la partie “Brand KPI”, on retrouve tous les indicateurs clés de performance de l’organisation en question. On peut par exemple prendre connaissance de son trafic, de son taux de conversion, de l’estimation de ses revenus mensuels ou encore la Valeur Vie Client (VVC). L’ensemble des métriques sont accessibles en un coup d’œil depuis le tableau de bord.

L’onglet “Brand SEO” permet, lui, d’en apprendre plus sur le référencement du site web indiqué. On peut notamment découvrir l’autorité de domaine (DA) d’une société, son autorité de page ainsi que son rang de position sur les moteurs de recherche.

La partie “Brand History” est particulièrement intéressante pour avoir une vue d’ensemble sur l’évolution de son concurrent sur les derniers mois. En effet, Branalyzer fournit un graphique simple avec les variations de son trafic et des données quant à l’utilisation de ses mots-clés. À noter qu’il est même possible d’en savoir plus sur leurs backlinks et leurs principaux concurrents. L’outil peut aussi être utile pour trouver les adresses e-mails des collaborateurs d’une société.

En ce moment, la marketplace AppSumo propose de se procurer Branalyzer pour 39 dollars à vie au lieu de 468 dollars. Cette licence donne accès à toutes les fonctionnalités et permet de réaliser jusqu’à 100 recherches par mois.

