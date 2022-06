Le navigateur d’Apple, Safari, compterait plus de 1 milliard d’utilisateurs selon un calcul d’Atlas VPN publié le 31 mai. Une belle performance, mais qui ne suffit pas à titiller le champion du secteur, le navigateur de Google, Chrome et ses 3,4 milliards d’usagers.

Le classement ne surprendra personne. Le site GlobalStats classe mensuellement les navigateurs selon leurs parts de marché. Chrome est à 64,91% de part de marché, Safari est à 19,03%, bien plus loin Edge de Microsoft ferme le podium avec 3,99% de part.

Pour transformer ces statistiques en nombre d’utilisateurs, Atlas VPN a simplement utilisé les chiffres d’Internet World Stats. Cela lui a permis de déterminer que Safari compte précisément 1 006 232 879 d’habitués. Un chiffre qui semble stable à en croire les données de GlobalStats.

Le succès de Safari serait surtout celui de l’iPhone et l’iPad et de leur système d’exploitation iOS. Le navigateur est installé par défaut sur les appareils d’Apple, un avantage indéniable sur ses concurrents. Changer de navigateur n’est devenu possible qu’en 2020.

Il convient de rappeler toutefois que Safari n’est pas disponible sur Android, le système d’exploitation mobile le plus populaire du monde. De plus, comme le rappelle Ars Technica, Apple a abandonné le développement de sa version Safari pour Windows en 2010.

En descendant dans le classement, Edge de Microsoft a aussi bénéficié d’un coup de pouce pour dépasser le quatrième, Firefox. Depuis Windows 11 il est le navigateur par défaut du système d’exploitation. Cela lui aurait permis, avec ses 213 millions d’utilisateurs de dépasser Firefox en 2021, à 179 millions d’usagers.

Après avoir « vaincu » Internet Explorer, quasi disparue, la domination de Chrome semble sans partage. Le cap qu’aurait franchi Safari reste très symbolique. Ars Technica relève, par ailleurs, que le navigateur de Microsoft, Edge, a été construit à partir de Chromium. Google peut dormir sur ses deux oreilles.