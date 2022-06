Aujourd’hui, certaines plateformes permettent d’obtenir rapidement un rendu professionnel pour ses images d’entreprise ou photographie de produits. C’est notamment le cas de PhotoRoom. Cette application gratuite permet de retoucher facilement ses photos, même sans aucune connaissance en la matière. Déjà disponible sur Android et iOS, l’app débarque sur le web.

Des milliers de templates disponibles

Après une rapide inscription, PhotoRoom met à disposition des utilisateurs une interface simple à prendre en main. Sur le site web, il suffit de glisser une image ou d’appuyer sur le bouton « Sélectionner une photo » pour commencer à réaliser sa composition. L’outil détoure automatiquement les éléments de la photographie téléchargée.

Dans la même catégorie Une poignée d’artistes expérimentent les galeries de NFT sur Spotify

De la même manière que sur Photoshop ou Illustrator, l’image est composée de filtres : un pour le fond, un pour les personnes présentes sur la photo, un pour les objets… L’objectif est de pouvoir manier chaque élément simplement. L’arrière-plan est, lui, modifiable en un clic. On peut utiliser la palette de couleurs disponibles pour lui donner une couleur unie, ou uploader un fond personnalisé.

En sélectionnant le filtre “Personne”, on découvre un éventail de fonctionnalités. Il est par exemple possible d’ajouter une ombre derrière les individus de l’image, en choisir l’intensité et la couleur. Les contours peuvent être rendus flous et être élargis, mis en rose, bleu ou encore violet. Dans le cas où l’on souhaiterait ajouter davantage d’effets visuels, il est intéressant d’activer l’option “Reflet” et de jouer avec les différents curseurs pour créer une image dynamique. Bien évidemment, la luminosité, le contraste et la saturation sont ajustables.

Les mêmes options sont disponibles lorsqu’on ajoute un produit, par exemple un meuble. Cela est particulièrement bénéfique pour les professionnels opérant dans le secteur de l’e-commerce. On peut ensuite choisir parmi les différents templates pour mettre en valeur son image : minimaliste, couverture de magazine, abstrait…

L’avantage, c’est que PhotoRoom en propose plusieurs afin de répondre à différents cas d’usage, par exemple les soldes, une miniature YouTube, la vente d’un produit, une illustration pour promouvoir un podcast, une photo de profil… En somme, l’outil est intéressant pour créer des projets très variés.

La plupart des fonctionnalités et des templates proposés par PhotoRoom sont accessibles gratuitement. Toutefois, une version payante est disponible à 9,99 dollars par mois, ou 69,99 dollars par an. Cette offre donne la possibilité de modifier plusieurs photographies à la fois, et d’enlever le logo de PhotoRoom sur le rendu.