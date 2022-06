La correction récente des valeurs telles que le Bitcoin ne doit pas faire oublier que les cryptomonnaies vont s’inscrire durablement dans les usages courants de l’économie réelle. Le retail en montre la voie…

Le retail et l’e-retail s’approprient les cryptomonnaies

L'adoption des cryptomonnaies pour le paiement des achats dans le retail s’est vivement accélérée. Récemment, Gucci a annoncé le paiement prochain en crypto dans certaines de ses boutiques aux US. Les paiements en magasin étant effectués avec un lien envoyé par e-mail au client. Ce lien contenant un code QR qui permet d'exécuter le paiement depuis son portefeuille en crypto. Généralement, les paiements cryptographiques sont acceptés dans le commerce via un QR code ou un lecteur NFC sur le terminal connecté à l'application de cryptomonnaie pour smartphone d'un client, (similaire aux paiements par carte de crédit).

L’e-commerce vient également de connaître un coup d’accélérateur dans le recours aux crypto pour effectuer ses achats. Shopify en est une bonne illustration. En effet, le géant de la technologie du commerce électronique, vient de conclure un partenariat avec Crypto.com permettant aux commerçants d'accepter la crypto. Le mois dernier, la plateforme de paiement numérique américaine Strike - qui utilise le Lightning Network de Bitcoin - a elle aussi annoncé son intégration à Shopify. Cela a permis aux marchands Shopify basés aux États-Unis (US) de recevoir des paiements Bitcoin de clients du monde entier en dollars américains. Shopify a également conclu des accords avec Coinbase Commerce et BitPay.

Des acteurs plus classiques

BitPay justement… Camper & Nicholsons International est l’une des plus anciennes sociétés de yachting au monde, fondée en 1782 comme chantier naval à Gosport, en Angleterre. Ce leader mondial des activités de yachting de luxe vient d'accepter le paiement en crypto via Bitpay, le plus grand fournisseur mondial de services de paiement en bitcoins et en cryptomonnaies. BitPay offre aux consommateurs une solution complète de gestion des actifs numériques qui permet de transformer les actifs numériques en dollars à dépenser dans des dizaines de milliers d’entreprises. BitPay agit comme un processeur de paiement qui offre une solution de paiement en crypto clé en main. De son côté, TAG Heuer vient aussi d’opter pour la même solution BitPay. Les clients de TAG Heuer aux États-Unis peuvent désormais effectuer des achats en ligne jusqu'à 10 000 dollars par transaction.

Paiement instantané en Bitcoin grâce au Lightning network

Les avancées technologiques récentes ont permis de fluidifier encore plus le processus d’achat en crypto. C’est le cas du Bitcoin Lightning Network, une « surcouche » au réseau bitcoin qui permet des paiements instantanés et des frais de réseau plus bas. Ce réseau crée plus d'opportunités pour tous les détenteurs de bitcoin d'acheter en ligne. Quelques secondes désormais contre une dizaine de minutes auparavant. Alors que la technologie s’améliore, de nouvelles stratégies d’usage des cryptomonnaies se déploient.

Une remise sous forme de cryptomonnaies

Des mécanismes d’incitation sont mis en place par des FinTech afin d'encourager le public à s’approprier les crypto dans sa vie quotidienne. Ainsi, les systèmes de paiement mobile avec cryptomonnaies dans les magasins hors ligne et en ligne tels qu'Elipay offrent aux acheteurs une remise en argent sous forme de jetons crypto chaque fois qu'ils effectuent un achat. La société a même déployé un terminal universel ultime, Elly POS, qui accepte tout type de paiement : de WeChat Pay à GoCrypto aux paiements classique par carte bancaire.

La stratégie de « l’arrondi »

Récemment, Robinhood, l’appli de trading qui cartonne auprès de la génération Z, a annoncé le lancement de sa propre carte de débit, la Robinhood Cash Card avec la possibilité pour les utilisateurs d'investir automatiquement dans des actifs tels que des actions et des cryptos lorsqu’ils dépensent de l’argent dans leur achat de tous les jours. Robinhood se propose d’arrondir les transactions effectuées à l'aide de la carte au dollar le plus proche et d’utiliser cet argent supplémentaire pour acheter notamment des crypto-actifs tels que le Dogecoin ou Ethereum.

La stratégie des « cartes cadeaux » : l’exemple suisse

Pour booster l’usage de la crypto la plus célèbre, les principales enseignes suisses ont commencé à vendre des cartes-cadeaux aux consommateurs qui recherchent des moyens d'acheter du Bitcoin. Selon le quotidien suisse Tages-Anzeiger, Manor, l'une des plus grandes chaînes de grands magasins de Suisse, vend des cartes-cadeaux Bitcoin dans l'ensemble de ses 59 magasins à travers le pays. Vardex, une société de services financiers de cryptomonnaie, a développé les cartes-cadeaux Bitcoin, qui sont vendues par les principaux détaillants en Suisse, y compris dans les kiosques…

Ainsi, la vraie question n'est pas de savoir si la cryptomonnaie sera acceptée chez tous les commerçants, mais plutôt quand ?