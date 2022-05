Supercell a acquis, le 30 mai, la majorité des parts de Trailmix, derrière le jeu mobile à grand succès Love & Pies. Si le montant de l’opération n’a pas été divulgué, l’éditeur de Clash of Clans prévoit d’investir 60 millions de dollars supplémentaires pour assurer la croissance du jeune studio de développement.

60 millions de dollars d’investissement

Il s’agit d’une vieille histoire pour les deux entreprises. Supercell, connu pour ses jeux mobiles à succès tels que Clash Royale ou Brawl Stars, avait déjà investi, en 2008, 4 millions de dollars au lancement de la start-up. L’éditeur finlandais renouvelle sa confiance à la petite équipe de Love & Pies composée de seulement 30 personnes. « Supercell a toujours été à nos côtés pendant tout ce temps, c’est un partenaire formidable qui nous a toujours témoigné beaucoup de confiance, de respect et de soutien », a déclaré Carolin Krenzer, directrice générale et cofondatrice de Trailmix, dans son communiqué.

Depuis sa sortie sur les boutiques mobiles, Love & Pies a enregistré plus de 2 millions de téléchargements avec un taux de rétention de 10% sur 4 mois. Carolin Krenzer se félicite, « Nous avons publié avec succès Love & Pies il y a 8 mois et ses performances ont totalement surpassé nos attentes. Le taux de rétention des joueurs est supérieur à 10% depuis 4 mois, ce qui montre à quel point ils apprécient notre jeu ».

L’investissement supplémentaire, à hauteur de 60 millions de dollars, de Supercell va permettre au studio londonien de renforcer son équipe et d’augmenter son budget marketing. Trailmix entend rester indépendant malgré la position majoritaire du finlandais : « Nous continuerons d’opérer de manière totalement autonome et indépendante, un modèle qui a extrêmement bien fonctionné pour Supercell et ses entreprises affiliées ».

Trailmix et Supercell prônent l’inclusivité

Trailmix est fondé en décembre 2017 par Carolin Krenzer et Tristan Clark, d’anciens employés de King, l’éditeur du très populaire Candy Crush. Leur volonté est de créer un studio de développement inclusif, prônant la diversité et dont les jeux auraient un impact positif sur les joueurs. « Nous avons travaillé autour de trois piliers : réunir une équipe talentueuse et diversifiée, combiner le meilleur du free-to-play avec une narration intéressante et avoir un impact positif. Ils ont été une sorte de guide pour nous et notre équipe », explique Krenzer.

L’équipe est composée de personnes venant de milieux variés : de nombreux employés appartiennent à la communauté LGBTQ+ et la moitié de l’équipe dirigeante est constituée de femmes. Ilkka Paananen, directeur général de Supercell, a indiqué à GamesBeat que « L’équipe de Trailmix a fait un travail incroyable avec Love & Pies. L’entreprise donne l’exemple à suivre à l’industrie en ayant un impact positif sur les joueurs. La vision de Trailmix, qui consiste à façonner une équipe diversifiée pour créer des jeux accessibles à tous, nous a inspirés ».

Les deux éditeurs sont faits pour s’entendre. Pour la cofondatrice de Trailmix, « Supercell est l’une des entreprises de jeux les plus prospères et les plus appréciées au monde dont les valeurs sont très proches des nôtres ». Tous deux veulent rendre le futur des jeux mobiles plus inclusif.