Aujourd’hui, les consommateurs sont exposés à une quantité importante de messages publicitaires sur plusieurs canaux différents. Pour les entreprises, l’enjeu est d’engager davantage leurs audiences afin de tirer leur épingle du jeu. Pour y parvenir, il convient de connaître leurs envies et besoins pour améliorer leur expérience.

Cela passe nécessairement par la collecte de données first- et zero-party. Néanmoins, mettre en place un plan d’action efficace pour les recueillir n’est pas une mince affaire, particulièrement pour une organisation mondiale comme L’Oréal.

Dans une récente étude de cas éditée par Qualifio, spécialiste du marketing interactif et de la collecte de données, Pasquale Egione, Consumer Engagement Program Manager au sein du groupe français, dévoile la stratégie adoptée par l’entreprise pour collecter des données clients, et ainsi proposer des actions plus innovantes et pertinentes pour construire des relations significatives avec son audience. En un peu plus d'un an, ils ont ainsi créé 700 campagnes de collecte de données et touché plus de 5,5 millions d'utilisateurs.

Un programme de collecte de données lancé dans plusieurs pays européens

L’Oréal est le leader mondial dans le domaine de la beauté. Il est présent dans 150 pays différents et a un portefeuille de 34 marques. Pour collecter des données, ces dernières utilisaient initialement des outils bien différents les uns des autres. Le problème, c’est que cela rendait le déroulement des opérations complexes à l’échelle de l’écosystème de données du groupe. Pour Pasquale Egione et ses équipes de L’Oréal EMEA, le but était donc de trouver une solution afin que les marques puissent amasser les informations importantes de manière uniforme.

L’entreprise a opté pour un programme européen de collecte de données. Celui-ci a été directement intégré à leur CRM. Son objectif ? Offrir aux marques un outil pour recueillir de la donnée first- et zero-party. En téléchargeant ce cas client, vous découvrirez comment la solution de Qualifio lui a permis d’enrichir les données de leurs clients existants et en fidéliser de nouveaux.

Vous plongerez dans les problématiques des organisations comme L’Oréal qui ont un large éventail de marques. Vous pourrez aussi connaître les coulisses de la mise en place de cet outil, qui a dû se faire en plusieurs étapes : le lancement, la formation, le test et la publication. L’enjeu étant de s’assurer que les marques aient une compréhension pointue de la solution afin de concevoir des campagnes de collecte de données efficaces.

Qualifier les données pour mieux engager ses clients

Si amasser des données est nécessaire, s’assurer qu’elles soient fiables l’est tout autant. Sans informations qualitatives, il est difficile de connaître les véritables besoins et préférences de ses clients. Leur proposer des contenus personnalisés devient donc complexe.

Pour L’Oréal, l’objectif était ainsi double : assurer la qualité de ses données et disposer d’une base conséquente à laquelle il est possible d’adresser des communications marketing. En vous procurant ce cas client, vous pourrez découvrir les différentes actions mises en place par le groupe, dont un projet de requalification et de segmentation de leur base de données visant à mettre à jour et enrichir les informations clients.

De cette façon, les marques ont les éléments nécessaires pour envoyer des messages marketing pertinents à leur clientèle et leur proposer des expériences engageantes. Là encore, l’outil de Qualifio s’est avéré être une pierre angulaire. « Chacun peut utiliser la solution et créer les campagnes qu’il souhaite pour collecter les données dont il a besoin tout en maintenant l’engagement de nos clients », explique Pasquale Egione. Résultat, L’Oréal EMEA a touché plus de 5,5 millions d’utilisateurs en un peu plus d’un an.

Vous l’aurez compris, créer une stratégie de collecte de données efficace requiert de trouver l’outil adéquat et de mettre en place un processus d’implémentation simplifié. Il faut aussi bien segmenter ses informations pour proposer des communications personnalisées. Pour connaître tous les conseils de Pasquale Egione et réussir, à votre tour, à concevoir une stratégie solide, téléchargez gratuitement le cas client de Qualifio.