Cette semaine, nous vous proposons cinq événements en ligne gratuits qui vous permettront d’enrichir votre veille, d'améliorer votre stratégie d’entreprise ou encore d'obtenir des connaissances sur un sujet précis.

Pour découvrir toutes les conférences en ligne proposées, rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Dans la même catégorie Fin du confinement à Shanghai, quelles conséquences pour la chaîne d’approvisionnement ?

Une conférence en ligne pour découvrir les meilleures pratiques pour organiser et animer des webinars engageants

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 31/05/2022

À quelle heure ? À 17h00

Sujet : Durant cette webconférence, Livestorm, première plateforme française d’engagement vidéo pour gérer ses réunions et webinars de A à Z, vous expliquera comment concevoir des événements en ligne interactifs. Les intervenants reviendront sur les étapes à suivre et fourniront de nombreux conseils pour mettre au point une stratégie de webinars efficace.

S’inscrire

Un webinar pour réussir à améliorer son service client

Qui ? HubSpot

Quand ? Le 31/05/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Cet événement en ligne est une opportunité de découvrir comment proposer un service client qualitatif. Les experts de HubSpot vous dévoileront les outils qui peuvent vous aider à déployer un service client satisfaisant et qui contribuent à la fidélisation de votre clientèle.

S’inscrire

Un événement en ligne pour adopter la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans son organisation

Qui ? Hekademy

Quand ? Le 31/05/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : La Qualité de Vie au Travail (QVT) a pour objectif d’aider les employés à réaliser un travail performant dans de bonnes conditions. Elle vise à réduire le turnover et l’absentéisme. Les spécialistes reviendront en détail sur ce concept qui permet de fidéliser ses collaborateurs et d’offrir un cadre de travail plus sain. Ils vous expliqueront comment mettre en place la QVT.

S’inscrire

Un webinar pour parvenir à augmenter la visibilité de son e-commerce sur les marketplaces

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 02/06/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Au cours de ce webinar, vous pourrez comprendre comment combiner marketing et logistique pour gagner en visibilité sur les marketplaces. Les intervenants vous donneront des exemples qui alimenteront votre stratégie.

S’inscrire

Une webconférence pour obtenir le label Great Place To Work, adressée aux sociétés offrant un cadre de travail optimal

Qui ? Great Place To Work

Quand ? Le 02/06/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : La certification Great Place To Work vise à récompenser les entreprises où il fait bon vivre de travailler. Durant cette webconférence, vous pourrez découvrir les conditions d’obtention, le processus et tout autre élément important.

S’inscrire