Ces dernières années, le digital a transformé notre quotidien et notre façon de travailler. Bien qu’il ouvre de nombreuses perspectives pour les entreprises, il n’en demeure pas moins très polluant. Une étude réalisée par GreenIT révèle que le numérique représente actuellement près de 4% des émissions carbone. Pour une société soucieuse des enjeux RSE, il est nécessaire de mettre en place une stratégie qui lui permettra de réduire son impact environnemental. L’éco-conception joue alors un rôle-clé dans le développement et la mise en place d’un produit digital. Le vendredi 24 juin à 11h, Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation, organise un webinar pour vous partager les leviers à activer et les bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière de développement durable numérique.

Comprendre les enjeux de l’éco-conception

L’éco-conception est une démarche continue et préventive. Elle consiste à intégrer des aspects environnementaux et sociaux lors de la conception et le développement de produits, y compris de produits digitaux.

Dans la même catégorie Bientôt des data centers sur la Lune pour sauvegarder les données du monde entier ?

Comme le souligne la norme ISO/TR 14062, l’objectif de l’éco-conception est de trouver un équilibre entre les exigences environnementales, sociales, techniques et économiques dans la conception et le développement de produits. Dans le contexte du numérique, l’enjeu est donc de réduire l’impact environnemental d’un produit numérique (site web, application mobile, plateforme ecommerce…) afin qu’il soit plus éco-responsable. Durant ce webinar, les experts de Kaliop vous expliqueront en détail ce concept.

L’éco-conception numérique présente d’autres avantages : cela permet de ne développer que les fonctionnalités utiles, et ainsi de réduire les coûts de développement et les coûts d’infrastructure. En parallèle, l’expérience utilisateur est simplifiée et le temps de chargement diminué. Cela contribue à réduire le taux de rebond et à convertir des prospects.

Cette démarche permet aussi de répondre aux désirs des utilisateurs. De plus en plus soucieux de l’impact environnemental des produits digitaux, ils ont de fortes attentes en matière d’engagement des entreprises. Se lancer dans l’écoconception est alors essentiel pour assurer le bon développement de son activité, faire face à la concurrence et répondre au mieux aux attentes environnementales et sociétales des consommateurs. Cette webconférence sera une opportunité de découvrir tous les enjeux et avantages de l’écoconception.

Adopter les bonnes pratiques pour limiter son impact numérique

Durant ce webinar, Emmanuel Valluche, Directeur Conseil & Expert Eco-conception, et Mathieu Duparcq, UX et UI Designer, vous présenteront comment engager votre entreprise dans une transformation numérique plus responsable.

Voici les grandes thématiques abordées lors de cet événement en ligne :

Qu’est-ce que l’éco-conception et un produit digital responsable ? ;

Comment concevoir et designer un produit plus respectueux de l’environnement ? ;

Quels leviers technologiques activer pour réduire l’empreinte carbone de ses applications digitales ? ;

Comment mesurer l’impact environnemental de mes produits digitaux, et avec quels outils ? ;

Quelles aides l’État met-il en place pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique responsable ?

Cette webconférence organisée par Kaliop vous permettra de découvrir les facteurs clés de succès d’une démarche d’éco-conception. Pour connaître toutes les étapes nécessaires pour réussir sa mise en place, n’oubliez pas de vous inscrire.