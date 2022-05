Marketing digital : Les chiffres à retenir sur le 1er trimestre 2022 et les nouvelles tendances à suivre

Le dernier ebook d’Ad4Screen, principalement axé sur le mobile, vise à être un point d’appui pour tout professionnel souhaitant connaître les applications les plus populaires, les canaux les plus prometteurs et les tendances sur lesquelles miser en 2022.