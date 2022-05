La plateforme de partage de courtes vidéos TikTok serait en train de tester un service de jeux vidéo sur son application au Vietnam, d’après un article de l’agence de presse Reuters paru le 19 mai. Le réseau social, déjà maître dans la captation de l’attention, souhaite aller encore plus loin pour consolider sa place d’application la plus utilisée au monde.

TikTok veut s’aventurer dans les jeux mobiles

Selon les sources de Reuters, le choix du Vietnam pour cette expérimentation ne doit rien au hasard. Ce pays est l’un des marchés les plus attractifs pour les grandes entreprises de technologie grâce à sa population composée à 70% de personnes en dessous de 35 ans.

Inclure un service de gaming sur sa plateforme peut rapporter gros à ByteDance, la maison mère de TikTok. Les revenus publicitaires de la société dépendent du temps passé par ses utilisateurs sur le réseau social. Proposer ce type de service augmenterait considérablement son taux de rétention et donc d’accroître son chiffre d’affaires.

Les informateurs ont indiqué que le géant chinois de la technologie prévoyait de lancer ce service en Asie du sud-est. Deux d’entre elles ont précisé que cela pourrait être fait d’ici le troisième trimestre 2022. La version chinoise de TikTok, Douyin, propose des jeux depuis 2019.

Quels types de jeux pour le réseau social ?

Un représentant de TikTok a déclaré que l’entreprise avait testé des jeux de type HTML5 en partenariat avec des studios et des développeurs de jeux tiers tels que Zynga. Les jeux HTML5 sont un genre de jeux qui ne demandent pas énormément de ressources et qui restent facilement jouables sur smartphones. « Nous sommes toujours à la recherche de façon d’enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui ajoutent de la valeur à notre communauté », a-t-il confié à Reuters.

D’après deux personnes au courant, les jeux à destination de la plateforme seraient issus de la suite de jeux développés par ByteDance. Certains d’entre eux sont déjà sortis aux États-Unis sur l’application comme Disco Loco 3D de Zynga, Garden of Good et un jeu de danse dont le nom est inconnu.

Une d’entre elles ajoute que la publicité pourrait bien être présente au sein du service dès le début en séparant les revenus entre ByteDance et les développeurs de jeux. Le réseau social entend bien garder une longueur d’avance sur ses concurrents et rester l’application la plus téléchargée dans le monde.