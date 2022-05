La célèbre messagerie de Meta a connu son lot d’évolutions depuis le rachat par Facebook en 2014. En 2021, elle s’est heurtée aux autorités européennes de la protection de la vie privée pour ses conditions générales d’utilisations controversées. L’application reste très utilisée, mais n’a pas connu une croissance importante au dernier trimestre. Selon WABetaInfo, Meta va prochainement annoncer une version premium pour élargir ses perspectives.

Une offre entièrement optionnelle

Le site web WABetaInfo, qui se consacre au suivi de l’actualité de WhatsApp, a fait une découverte très intéressante le 17 mai. En observant les notes de mise à jour de la version bêta de l’application, disponible sur iOS, Android et PC, il est possible de voir qu’une offre payante de WhatsApp est en cours de développement.

Ce nouveau service lié à la messagerie s'appelle simplement WhatsApp Premium. Il serait disponible exclusivement pour les utilisateurs qui disposent d’un compte professionnel. Cette offre n’oblige pas les entreprises à s’en servir, elle est donc entièrement optionnelle.

Avec WhatsApp Premium les utilisateurs professionnels devraient pouvoir lier dix appareils différents au même compte. Chacun de ces appareils peut être renommé comme l’utilisateur le souhaite pour s’y retrouver plus facilement.

Les utilisateurs standards de WhatsApp ne seraient pas concernés

WhatsApp Premium prévoirait aussi d’ajouter une fonctionnalité qui permet de créer et personnaliser un lien unique pour inviter des utilisateurs à rejoindre un canal de discussion. Les professionnels peuvent déjà envoyer des liens à leurs clients, mais celui-ci contient le numéro de téléphone de l’expéditeur.

Avec Premium, les comptes professionnels peuvent créer un lien à leur convenance, comme : siecle.digital/contact. Pour autant, le numéro de l’utilisateur resterait masqué. Il s’agit surtout d’un moyen pour mémoriser plus facilement les liens. Le lien ainsi créé est unique et permet d’ouvrir un canal de discussion bien spécifique, sélectionné au préalable. Ce lien ne pourrait être modifié qu’une fois tous les 90 jours.

Meta n’ayant pas encore communiqué officiellement, il n’y a pas plus d'informations sur Premium pour le moment. Le prix et la date de sortie sont encore inconnus et des fonctionnalités supplémentaires pourraient arriver dans le futur. Cette offre ne sera pas accessible pour les comptes standards. Meta a dû revoir à la baisse son budget pour le métavers et cherche de nouveaux moyens pour financer ses projets. Ce service pourrait améliorer la rentabilité de WhatsApp, qui reste une activité forte du géant de la tech.