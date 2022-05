Au quotidien, les professionnels reçoivent une quantité importante de notifications sur différentes applications. Cela oblige à naviguer entre de multiples interfaces, ce qui fait perdre un temps précieux.

Roland Grecke a mis au point Acapela, un outil qui regroupe toutes les notifications à un seul endroit. Les utilisateurs peuvent toutes les voir en un coup d’œil et les organiser. L’objectif est de réussir à gagner en productivité.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Un outil pour gagner en efficacité

Dans un premier temps, il est nécessaire de télécharger l’outil. Pour le moment, il n’est disponible que sur MacOS. Une simple connexion à un compte Google ou Slack est ensuite requise. Il faut indiquer les applications que l’on utilise au quotidien parmi Notion, Gmail, Linear, Slack, Jira, Asana, Google Drive, Clickup et Figma. Il faut se connecter à celles que l’on utilise.

Une fois installées, on découvre une interface qui ressemble à une boîte mail classique. Cela signifie que la prise en main d’Acapela se fait rapidement. Dans l’onglet “All’”, on retrouve l’ensemble de ses notifications, toutes applications confondues. Elles apparaissent sous forme de liste, comme des e-mails. Cela permet d’avoir une vision d’ensemble sur ses différents espaces de travail. Néanmoins, il est possible de cliquer sur l’icône d’une des app pour voir les notifications sur chacune d’entre elles.

À noter qu’Acapela permet aussi de créer des listes, permettant de trier ses applications. Il peut par exemple être judicieux d’en réaliser une qu’avec les solutions de communication et une autre avec celles destinées à la conception de projets. L’objectif est de s’organiser comme on le souhaite, et d’y voir plus clair dans son travail en cours.

L’outil offre la possibilité de répondre directement depuis l’interface. De cette façon, on évite d’alterner entre différents onglets et de perdre du temps lorsqu’on travaille sur un projet client ou une présentation. Il peut être intéressant d’utiliser les filtres personnalisés afin de définir les notifications auxquelles on souhaite répondre en premier. De cette manière, on peut être plus réactif lorsqu’on effectue des tâches à valeur ajoutée, et s’occuper du reste dans un second temps. Il est même possible de mettre des notifications en sourdine.

Acapela est un outil freemium. La version gratuite permet de créer cinq boîtes de réception sur la plateforme et d’ajouter trois espaces de travail Slack. Pour avoir des fonctionnalités illimitées, il faut se tourner vers la licence payante, qui s’élève à 12 dollars par mois.