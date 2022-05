Ce mercredi 11 mai, s’est tenue la conférence développeur Google I/O, durant laquelle la firme de Mountain View a présenté plusieurs nouveautés sur plusieurs de ces produits, et notamment un nouveau mode immersif dans Google Maps.

Découvrir un endroit avant d’y mettre les pieds

Au fil des années, Google Maps s’est transformée pour devenir bien plus qu’une simple application GPS. Désormais capable d’indiquer si le métro est bondé ou même de prioriser les trajets écologiques, elle va également se doter d’un nouveau mode présenté par Sundar Pichai, le PDG d’Alphabet, qui va cette fois au-delà de tout ce qui a jusqu’alors été vu sur l’application.

Créé grâce à l’intelligence artificielle, et combinant les milliards d’images à la disposition de Google Earth et de Google Street View, Immersive View permet de « découvrir un quartier, un point de repère, un restaurant ou un lieu populaire, et même avoir l'impression d'y être avant même d'y avoir mis les pieds », explique Google dans un billet de blog. Par exemple, si l’on souhaite se rendre dans un restaurant ou un lieu touristique, il est possible de se rendre sur Google Maps et d’activer ce mode afin de voir si du monde s’y trouve, le temps qu’il y fait, etc. :

« Supposons que vous planifiez un voyage à Londres et que vous voulez savoir quels sont les meilleurs sites à voir et les meilleurs endroits où manger. En effectuant une recherche rapide, vous pouvez survoler virtuellement Westminster pour voir de près le quartier et l'architecture étonnante des lieux, comme Big Ben. Grâce aux informations utiles de Google Maps, vous pouvez utiliser le curseur de temps pour voir à quoi ressemble le quartier à différents moments de la journée et selon les conditions météorologiques, et voir où se trouvent les endroits les plus fréquentés ».

La magie du zoom de Google Earth à l'échelle d'un quartier

Toutes les images d’Immersive View sont générées par ordinateur ; il s’agit de combinaisons des captures satellites de Google Earth et de clichés de Street View. Liz Reid, vice-présidente de l'ingénierie chez Google, explique que la fonctionnalité offre la magie du zoom de Google Earth, mais à l'échelle d'un quartier.

Il est vrai qu’Immersive View est un outil impressionnant : des voitures simulées circulent sur les routes et des oiseaux volent dans le ciel, les ombres des nuages sont visibles au sol tandis que la météo est simulée en direct. Google précise que le mode sera prochainement disponible sur tous types d’appareils, mais ne sera au départ accessible que pour les villes de Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

La fonctionnalité nous offre un aperçu de l’immense potentiel de Google Maps, qui ne cesse de s’enrichir. Avec l’amélioration de la réalité augmentée, nul doute que les expériences proposées par Mountain View seront de plus en plus immersives.