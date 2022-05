YouTube a annoncé, le 10 mai, le lancement d’une nouvelle fonctionnalité pour son service de streaming : la possibilité d’offrir, aux spectateurs d’un live, un abonnement à la chaîne YouTube du créateur de contenus. Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de la plateforme vidéo de rivaliser avec Twitch, qui semble indétrônable.

Les subgifts débarquent sur YouTube

Il sera désormais possible d’offrir, de la même manière que sur Twitch depuis 2017, des abonnements à la chaîne YouTube d’un streamer aux autres spectateurs d’un live. La fonctionnalité est, pour le moment, réservée à quelques créateurs de contenus de la plateforme et sera ouverte à un plus grand nombre dans les mois à venir. Elle est seulement accessible via un navigateur web, sur un ordinateur. YouTube prévoit d’ajouter la possibilité d’offrir des abonnements sur mobile lors du lancement officiel.

Les subgifts, ou en bon français les « abonnements offerts » sont similaires aux abonnements classiques présents depuis 2018 sur la plateforme pour soutenir financièrement les chaînes des créateurs de contenus. À savoir, 1 mois d’accès aux avantages destinés aux abonnés tels que des badges récompensant leurs fidélités, des emojis personnalisés, etc. « Avec les cadeaux d’abonnements, les membres d’une chaîne peuvent acheter un certain nombre d’abonnements [5, 10, 20] en un seul achat que YouTube “offrira” aux autres spectateurs du live » explique YouTube dans son communiqué.

Un ajout attendu

D’après YouTube, l’ajout de cette fonctionnalité était très attendu par ses créateurs de contenus, « Nous savons que vous attendiez avec impatience des informations sur le système de cadeaux d’abonnement depuis que nous vous avons fait part de nos projets l’année dernière. »

Ces cadeaux sont distribués en fonction de la participation des spectateurs à la vie du stream. Plus un utilisateur interagit avec la chaîne, plus il aura de chance de recevoir un subgift offert par un autre spectateur. Les personnes ayant reçu un abonnement offert seront notifiées par message privé et par mail. Aucuns frais supplémentaires ne leur seront demandés. Quant aux streamers, ils recevront le même montant que lors d'un abonnement classique avec une répartition habituelle de 70% des revenus pour le créateur et 30% pour YouTube.

Après le Super Thanks, le Super Chat et le Super Stickers, la fonctionnalité vient compléter celles déjà implantées par YouTube pour compléter son service de streaming. Le service vidéo de Google ne se cache plus de reprendre les fonctions de son concurrent et a en tête de s’imposer face à Amazon. En janvier 2020, YouTube avait déjà débauché trois talents à son concurrent en leur faisant signer un contrat d’exclusivité. La guerre des plateformes de streaming n’est pas près de se terminer.