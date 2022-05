La crise sanitaire a eu de fortes répercussions sur les méthodes de travail. Les besoins des salariés ont évolué, les modes de collaboration se sont transformés et l’organisation quotidienne repensée.

Pour les entreprises, ces changements représentent un véritable défi. Toutefois, il s’agit également d’une opportunité de mettre l’accent sur une caractéristique essentielle au bon développement d’une organisation : l’agilité.

Dans son rapport annuel sur l’anatomie du travail, Asana, plateforme de gestion du travail, a analysé le comportement de 10 000 travailleurs de la connaissance dans le monde entier, dont 1 501 en France. L’objectif est d’identifier et comprendre les changements engendrés par la pandémie, et déterminer les méthodes qui fonctionnent ou non dans les entreprises.

Adapter l’environnement de travail à l’activité et aux besoins de chacun

Les deux dernières années ont obligé les entreprises à réétudier entièrement leur façon de travailler. Elles ont dû se familiariser avec le télétravail, puis le travail hybride. Malgré tout, le livre blanc d’Asana révèle que les employés français préfèrent se rendre au bureau pour les tâches collaboratives, l’accueil de nouveaux salariés ou encore la formation et l’évolution professionnelle. 55 % d’entre eux voient le bureau comme un lieu d’échanges. Néanmoins, 46 % affirment avoir une plus grande capacité de concentration chez eux. 58 % des employés préfèrent adopter une approche hybride.

Pour les entreprises, l’enjeu est de réussir à proposer l’environnement adapté en fonction des envies et des activités de leurs salariés. Pour cela, elles doivent se donner les moyens de gagner en agilité et en adaptabilité, notamment en adoptant une approche optimisée et parfaitement coordonnée, avec des tâches, actions et environnements clairement encadrés. Les plannings doivent aussi être harmonisés pour assurer une bonne organisation. En vous procurant ce rapport, vous découvrirez des pistes d’amélioration à explorer et deux modèles de travail hybride qu’il peut être judicieux de mettre en place.

Une organisation du travail à repenser

En parallèle de l’adoption de ces nouvelles approches, le temps consacré à la stratégie diminue considérablement, de plus de moitié d’une année sur l’autre pour cette dernière.

Il en va de même concernant les tâches d’organisation. Néanmoins, ces dernières demeurent toujours un défi pour les grandes entreprises et les collaborateurs avec un niveau d’ancienneté élevé. En France, les moyennes (60 %) et grandes (58 %) entreprises, ainsi que les managers (60 %), consacrent généralement plus de temps à la gestion de ces tâches.

L’objectif est donc double : réussir à replacer la stratégie au cœur du travail des équipes et gagner en productivité au bureau comme à distance. Le livre blanc explique que 227 heures pourraient être économisées grâce à de meilleurs processus (contre 257 à l’échelle mondiale). En téléchargeant ce rapport, vous obtiendrez les conseils du professeur Nicholas Bloom, qui s’intéresse au travail à distance depuis près d’une vingtaine d’années, pour transformer votre environnement de travail.

Réconcilier bien-être et travail

La crise sanitaire a mis en exergue les conditions de travail des collaborateurs et l’importance de leur santé mentale. Le rapport d’Asana révèle que 40 % des employés sont victimes à la fois de burnout et du syndrome de l’imposteur. Une charge de travail trop importante ainsi que des réunions qui s’éternisent jusqu’en soirée contribuent directement aux risques professionnels.

Avec deux tiers des employés victimes de burnout ou de syndrome de l’imposteur, il est impératif de trouver des solutions concrètes. Celles-ci doivent contribuer à améliorer les processus globaux et répondre aux besoins des employés. Dans le cas contraire, ils pourraient déserter leur entreprise. Dans ce livre blanc, Dr Sahar Yousef, Chercheuse en neurosciences cognitives et conférencière à la Hass School of Business à l’Université de Berkeley en Californie, introduit l’organisation des pauses avec le système 3M. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez en détail cette méthode et des conseils pour le mettre en place.

Pour transformer leur organisation en une structure agile capable de supporter tous les changements actuels et à venir, les dirigeants doivent se préparer dès maintenant. Pour connaître les plateformes et méthodes à adopter dans cette mutation, n’oubliez pas de vous procurer le rapport d’Asana.