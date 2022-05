La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de la connectivité au sein des entreprises. Pour augmenter leur productivité, maintenir leur compétitivité et gagner en efficience, elles doivent se débarrasser des silos et créer des connexions plus solides entre leurs processus métiers. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), il s’agit d'un défi de taille. Dans son dernier guide, le spécialiste des solutions CRM Salesforce revient sur les obstacles qui se dressent sur leur chemin et dévoile de précieuses recommandations pour réaliser ces changements.

Connectivité : où en sont les PME ?

Au sein d’une entreprise, les collaborateurs doivent pouvoir organiser et exécuter facilement leur travail. Cela implique d’avoir des processus fonctionnels et des workflows opérationnels qui leur permettent de réaliser efficacement leurs différentes tâches. Des processus défaillants et l’usage d’outils déconnectés peuvent impacter la productivité des équipes : d’après une étude réalisée par Planview, les organisations perdent vingt heures par mois à cause de ce problème. Cela représente sept semaines de travail par an.

Pour y faire face, la mise en œuvre de stratégies de gestion et d’automatisation des processus métiers et l’amélioration de la connectivité de l’organisation avec l’exploitation de la data est de rigueur.

Toutefois, maintenir des données précises, récentes et centralisées est un véritable défi pour les PME. Salesforce révèle que 70 % des données générées par les entreprises sont inexploitables en raison de leur manque de fiabilité et de crédibilité.

Le manque de connectivité impacte tous les pans d’une organisation, dont l’expérience client. Depuis le début de la crise sanitaire, le parcours d’achat des consommateurs se fait majoritairement en ligne. Pour les sociétés, ce changement implique de se familiariser avec leurs nouveaux besoins, habitudes et préférences. Pour les aider à atteindre leurs objectifs d’engagement clients et de vente, elles ont à leur portée une variété de solutions technologiques à moindre coût. Néanmoins, de nombreux freins reposant sur des idées préconçues empêchent les PME d’en tirer parti. Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les surmonter pour devenir une entreprise connectée et performante.

La connexion des processus métiers, un avantage considérable

Avec des ressources moins importantes que les grandes sociétés, les PME doivent exploiter chaque levier de compétitivité qui est à leur disposition, dont la rationalisation et la connexion des processus d’entreprise. Ces éléments procurent de multiples avantages utiles pour se démarquer de la concurrence.

Dans son guide, Salesforce en dévoile plusieurs, à commencer par la création d’une expérience client plus homogène. La connexion des processus métiers et l’unification des données permettent à chaque collaborateur d’accéder à l’historique des interactions avec un client. Il a alors accès à toutes les données nécessaires pour satisfaire ses besoins, à savoir l’immédiateté et la personnalisation des interactions avec une entreprise.

Pour une organisation, accéder facilement à ce type d’informations est un atout considérable. Les équipes commerciales et le service client ont ainsi une vision complète des préférences et habitudes des consommateurs et peuvent leur proposer une expérience en adéquation avec leurs attentes. Cela offre différentes opportunités, notamment pour réaliser des ventes incitatives et des ventes croisées plus pertinentes.

Pour que la data devienne un élément central de ses futures stratégies, il convient toutefois de développer une culture des données au sein de son entreprise. Comme le souligne Salesforce, il s’agit d’un défi considérable : selon une étude d’Accenture, seul un tiers des organisations fait suffisamment confiance à ses données d’entreprise pour en tirer parti. Les processus connectés et les données centralisées jouent un rôle clé pour pallier ce problème. Ils permettent d’améliorer la transparence des informations, et ainsi convaincre les collaborateurs de leur pertinence, et de simplifier leur partage entre les différents départements. Cinq avantages supplémentaires de la connexion de ses processus métiers sont à découvrir dans ce livre blanc.

Dans une dernière partie, Salesforce aborde le succès d’Abridéal, une entreprise spécialisée dans les abris, les couvertures et les protections de piscine sur-mesure. La PME souhaitait renforcer sa compétitivité, la relation avec les clients et assurer sa pérennité. Ce cas concret est essentiel pour comprendre les enjeux de la connectivité au sein d’une entreprise et prendre connaissance des solutions existantes.

Pour connaître les bonnes pratiques en matière de gestion et de connexion des processus métiers et devenir une société connectée, n’oubliez pas de télécharger le guide de Salesforce.