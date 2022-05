Selon l’Influencer Marketing Hub, l'industrie du marketing d'influence devrait atteindre environ 16,4 milliards de dollars en 2022 et plus de 75 % des annonceurs ont l'intention de consacrer un budget au marketing d'influence cette année.

Ainsi, il convient de dire que le marketing d’influence est devenu, depuis plusieurs années maintenant, un des leviers clés d’une stratégie marketing performante. Il est primordial de se doter des outils pour exploiter toutes les opportunités que présente le marketing d’influence.

Depuis sa création en 2015, Stellar, fournisseur de logiciel et prestataire de services dans l'influence, accompagne les agences, les annonceurs, les médias et agents de célébrités dans la stratégie, le lancement et la mesure de leurs campagnes d'influence.

Faciliter le quotidien des professionnels du marketing pour les campagnes d’influence

Les objectifs de Stellar sont de simplifier les étapes du marketing d’influence, de vous faire gagner du temps et de vous aider à améliorer les performances de vos campagnes et de vos allocations budgétaires.

La recherche et la sélection des influenceurs est une vraie problématique pour les équipes. Il faut identifier les bons profils sur le bon réseau social, et ce travail est fastidieux et répétitif. Il fait perdre un temps précieux aux professionnels du marketing, temps qui pourrait être alloué à des tâches à la valeur ajoutée plus importante. Grâce à Stellar, vous pouvez identifier et choisir des influenceurs qui correspondent à votre univers de marque, ont le potentiel de vous faire atteindre vos objectifs et vous permettent de toucher votre audience cible. Vous pouvez ainsi sélectionner les profils à partir d’un catalogue international de plus de 15 millions d’influenceurs présents en France mais aussi à l’international, ou à partir de votre propre réseau en important une liste Excel ou à partir des réseaux sociaux grâce à l’extension Chrome Stellar.

En quelques clics, vous pouvez accéder à une analyse approfondie des profils des influenceurs et de leurs contenus. Pour chaque influenceur, vous accédez à une vue complète sur :

Les derniers contenus publiés sur leurs réseaux sociaux ;

Le profil de leurs audiences (profils démographiques, géographiques, …) ;

La détection des faux abonnés ;

La thématique de leur contenu ;

Leurs marques et influenceurs affinitaires ;

Leurs derniers partenariats rémunérés ou non ;

Leurs tarifs et EMV potentiel par publication.

Le management des campagnes d’influence peut vite s’avérer complexe et chronophage : il faut contacter les influenceurs, négocier leur rémunération, les briefer sur le contenu, planifier les publications, etc.

Annonceur ou agence, Stellar, fournisseur de logiciel et prestataire de services dans l'influence a pensé à tout pour que vous puissiez piloter directement vos campagnes. La plateforme inclut alors :

La préparation et l’envois de brief influenceurs ;

La validation des profils en interne ou avec un client externe via partage ;

Le management des relations et des envois de produits et cadeaux ;

La prise de contact par e-mail.

Anticiper vos résultats et mesurer vos performances réelles grâce à Stellar

Le module de management de projet de Stellar vous donne des estimations sur les tarifs pour chacun de vos influenceurs, ainsi que sur les résultats et sur l’earned media value (EMV) de leurs publications. Ainsi, vous pouvez anticiper les retombées de vos campagnes de marketing d’influence.

Une fois la campagne lancée, vous pouvez mesurer les performances réelles et le ROI de vos actions. Des reporting complets sont générés automatiquement et peuvent même être enrichis manuellement (ex : ajout de budget de campagne) afin d’obtenir une vue d’ensemble et par influenceur la plus complète.

Vous accédez alors à un monitoring des contenus publiés et un suivi des KPI clés : reach, engagement, CPC, CPM, EMV, … par campagne, par influenceur et par réseau social.

La solution Stellar vise à démocratiser le marketing d’influence en facilitant l’analyse, la gestion et le monitoring des influenceurs et des campagnes. Pour cette raison, l’offre Stellar est totalement modulable et sans engagement. Stellar est la seule plateforme sur le marché offrant à la fois un accès freemium pour tester gratuitement les fonctionnalités phares, un plan mensuel sans engagement, la possibilité de choisir le nombre de modules et de combiner plusieurs utilisateurs et comptes pour les grands groupes afin de totalement maîtriser vos besoins et votre budget.

La solution Stellar s’adapte à vous. Demandez une démo pour en savoir plus :

La plateforme Stellar permet d’automatiser les tâches majeures quotidiennes des professionnels de l’influence et de ne pas se laisser envahir par l’analyse et la gestion de ses influenceurs et de ses campagnes. Ainsi, chaque professionnel peut se consacrer à des activités plus stratégiques.

Collaborant avec des sociétés comme Nintendo, Dyson, L'Oréal ou Disney, Stellar, fournisseur de logiciel et prestataire de services dans l'influence s’appuie sur l'alliance parfaite d'une équipe data et de développement passionnée avec l'expérience terrain des équipes de prestation de services.