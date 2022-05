Le webinar est aujourd’hui un outil marketing incontournable. Il permet de partager des connaissances sur un sujet établi, de présenter un produit ou un service, de débattre sur une thématique… Autant d’éléments qui contribuent à améliorer la visibilité d’une entreprise et à attirer de nouveaux clients.

Un défi s’impose toutefois : réussir à faire participer son audience malgré la distance.

Livestorm et Beekast vous donnent rendez-vous le mercredi 18 mai 2022 à 11h30 pour un webinar sur ce sujet. Les deux startups françaises spécialistes de l’engagement vidéo vous dévoileront les clés de la réussite pour créer des vidéoconférences interactives et engageantes.

Réussir à faire participer son audience

À l’heure où bon nombre d’événements ont lieu à distance, organiser des webinars qui captent l’intérêt des participants du début à la fin s’avère parfois complexe, particulièrement lorsqu’on sait que beaucoup d’entre nous ont tendance à faire plusieurs choses à la fois.

Les événements en ligne offrent néanmoins de nombreuses possibilités pour engager davantage son audience que lors de conférences en présentiel. En effet, il existe aujourd’hui une multitude d’outils numériques avec des fonctionnalités interactives. Parmi eux, le sondage. Il permet d’impliquer les participants et de connaître leurs avis sur un sujet. Ils sont aussi utiles pour créer une discussion autour d’une thématique ou d’une question.

Il ne s’agit que d’une des diverses façons de créer un webinar interactif et engageant. Ajouter des éléments de gamification, comme des récompenses ou des réactions emojis, peut être une solution efficace pour améliorer l’engagement de vos webinars et optimiser l’expérience virtuelle de votre audience. Lors de cet événement en ligne, Hugo Nkeba-Dounot, en charge du Marketing Opérationnel chez Beekast et África Aguiar, Content Marketing Associate chez Livestorm, vous donneront plusieurs conseils pour inciter votre audience à plus participer lors de vos événements.

Mesurer l’engagement de ses participants

Il est essentiel de mesurer le succès de son webinar grâce à des indicateurs clés de performance (KPIs). Ces derniers permettent de savoir les actions qui ont contribué à la réussite de votre événement. Ils sont aussi utiles pour connaître les axes sur lesquels il est nécessaire de travailler. Sans cela, il est complexe de savoir si les objectifs fixés ont été atteints.

Il convient de s’appuyer sur plusieurs métriques. Parmi elles, le nombre de participants par rapport au total des inscrits, la durée de leur présence, le nombre de sondages lancés pour accroître l'engagement de son audience… Durant ce webinar, Hugo Nkeba-Dounot et África Aguiar vous expliqueront quels indicateurs vous permettront de déterminer si vos événements produisent un réel impact afin d’améliorer vos futures webconférences.

Parmi eux, le Score d’Engagement Video conçu par Livestorm, un nouvel indicateur pour mesurer l’engagement de son audience lors d’événements en ligne. Il s’agit d’un nouveau moyen de déterminer si les événements organisés produisent un réel impact, pour ensuite mieux adapter leurs webconférences à venir.

Les deux intervenants vous dévoileront également les tendances de l’engagement vidéo en 2022. Il est essentiel de prendre connaissance des dernières innovations pour créer des événements virtuels efficaces et adaptés à son audience. Parmi elles, des nouveaux outils numériques collaboratifs pour rédiger plus simplement un compte rendu de réunion ou encore des jeux pour améliorer l’engagement de ses webconférences.

Pour briser la glace en début d’événement, certaines entreprises optent par exemple pour la présentation croisée. L’idée est de constituer des binômes et de leur demander de présenter un autre participant. L’objectif est d’initier le dialogue entre eux.

Pour découvrir comment faire participer activement votre audience lors de vos événements et comment mesurer efficacement leur engagement, n’oubliez pas de vous inscrire au webinar de Livestorm et Beekast.