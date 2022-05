Le spécialiste mondial de la certification numérique des objets de valeur, Arianee, a annoncé aujourd’hui la fin d’une levée de fonds dirigée par Tiger Global. Au total, ce sont 20 millions d’euros qui ont été rassemblés au cours de ce tour de table.

De nombreux investisseurs croient en la start-up française

D’anciens investisseurs comme Bpifrance, ISAI, Cygni Labs et Noia Capital ont renouvelé leur soutien à Arianee. Ils sont rejoints par Commerce Ventures et Motier Ventures. « En tant que pionnier du Web3, Arianee a développé des solutions innovantes qui réinventent la gestion de la relation client. Nous sommes ravis de soutenir le développement d’Arianee et nous pensons qu’ils sont bien placés pour devenir une solution Web3 globale de premier plan pour les marques », a déclaré Griffin Schroeder, partenaire chez Tiger Global.

La levée s’est principalement faite en actions et en tokens, le $ARIA20. Ces jetons permettent de faire fonctionner le protocole open source d’Arianee qui sert à faire tourner son service de NFT. La start-up dépend de la blockchain Ethereum, mais également d’une side-chain intitulée POAnetwork.

« La structure de l'investissement, en actions et en token $ARIA20, démontre l’intérêt des investisseurs internationaux, de Bpifrance à Tiger Global, pour les solutions open source et de SaaS Web3 », a précisé Pierre-Nicolas Hurstel, directeur général et cofondateur d’Arianee, dans un communiqué.

Arianee spécialisée dans le Web3

Fondée en 2017, la start-up française proposait à ses débuts une application permettant l’authentification et la traçabilité d’un produit grâce à un NFT. Depuis, Arianee propose de créer une meilleure expérience client, notamment pour le secteur de la mode et du luxe.

Grâce aux jetons non fongibles distribués en même temps que l’achat d’un produit, une marque peut entrer en relation directe avec le possesseur du produit, même si celui-ci n’est pas le premier acheteur. S’il s’agit d’un achat de seconde main, le client peut avoir accès à l'historique de réparation du produit et être sûr quant à son authenticité.

Le dispositif développé par Arianee pendant 3 ans permet également aux marques d'attribuer des fonctionnalités uniques aux NFT de leurs produits pour leur donner plus de valeurs : distributions aidrops, déploiement dans un métavers, etc.

Avec l’explosion soudaine en popularité des NFT, il est légitime de se demander si tout cela n’est pas juste un effet de mode. En attendant, Arianee continue de grandir et compte désormais parmi ses clients de grands groupes tels que Printemps, Breitling, Paris Fashion Week ou encore le Groupe Casino.