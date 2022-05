Vous souhaitez obtenir des informations sur un sujet précis ou améliorer vos connaissances dans un domaine particulier ? Découvrez six événements en ligne gratuits qui auront lieu cette semaine. Pour retrouver l’ensemble des webinars & autres conférences sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Une conférence en ligne pour réussir à organiser et animer des webinars engageants

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 10/05/2022

À quelle heure ? À 17h00

Sujet : Les webinars peuvent être de puissants leviers marketing, à condition qu’ils soient bien conçus. Livestorm vous dévoilera comment réussir à créer et animer des événements en ligne engageants grâce à des fonctionnalités interactives, afin de réussir à fidéliser et développer votre audience.

Un webinar pour comprendre la nécessité des compétences digitales pour se faire une place sur le marché du luxe

Qui ? EFAP

Quand ? Le 11/05/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Le Luxe est un secteur en pleine transformation digitale. Pour les grandes maisons comme les petites entreprises, l’enjeu est d’améliorer l’expérience client et la gestion de leur réputation. L’EFAP reviendra sur l’importance des compétences en communication et marketing digital dans ce contexte. Un objectif : booster votre employabilité.

Une webconférence pour découvrir l’importance des compétences digitales pour se faire une place sur le marché de l’emploi des grandes villes françaises

Qui ? EFAP

Quand ? Le 13/05/2022

À quelle heure ? À 12h30

Sujet : L’EFAP vous propose d’en savoir plus sur les compétences digitales nécessaires pour devenir manager de la transformation digitale et du marketing à Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. Une occasion de comprendre le virage que pourrait prendre votre carrière professionnelle.

Un webinar pour connaître les éléments clés pour améliorer ses taux de conversion

Qui ? Medallia

Quand ? Le 11/05/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Booster ses taux de conversion est un enjeu central pour les entreprises. Les experts de Medallia vous expliqueront comment les maximiser grâce à la solution Medallia Digital Suite, une plateforme d’expérience client qui combine les feedbacks client et l’analyse prédictive provenant des données de comportements digitaux.

Un événement en ligne pour réussir à optimiser ses coûts et perfectionner sa stratégie e-commerce

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 10/05/2022

À quelle heure ?À 11h

Sujet : Être rentable est un objectif commun à toutes les organisations. Les deux intervenants de Shippingbo vous dévoileront comment une stratégie de livraison compétitive et un commissionnaire de transport peuvent vous aider à y arriver.

Un webinar sur les avantages et les fonctionnalités du no code et du low code

Qui ? EduGroupe

Quand ? Le 12/05/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : EduGroupe reviendra sur le fonctionnement du no code et du low code, leurs avantages et leurs différents cas d’usage. Les intervenants réaliseront une démonstration pour vous aider à mieux comprendre leurs rouages.

