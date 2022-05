Au quotidien, les collaborateurs passent de multiples heures en réunion, particulièrement depuis l’émergence du télétravail et du travail hybride. Bien qu’elles soient essentielles pour collaborer autour d’un projet client ou faire le point sur la stratégie en cours, elles ne sont pas toujours optimisées. L’attente des participants et une mauvaise organisation font perdre de longues minutes.

Pour les salariés, le temps passé devant leurs écrans se traduit par un sentiment de lassitude, de la fatigue visuelle et un manque de temps considérable pour traiter les missions prioritaires.

Il est plus que nécessaire de repenser la collaboration. Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, vous donne rendez-vous le mardi 24 mai 2022 à 14h30 pour comprendre comment mettre fin aux réunionites et améliorer votre productivité collective dans un contexte hybride.

S’adapter au nouveau mode de travail

Le travail hybride est devenu la nouvelle norme dans de nombreuses entreprises. Ce nouveau mode de travail oblige à revoir toute l’organisation interne, à commencer par la collaboration. Pour travailler ensemble sur un projet à distance ou élaborer une présentation à plusieurs depuis chez soi, les réunions se sont imposées comme la solution idéale. Elles permettent d’échanger directement et plus simplement que par écrit ou par e-mail.

Néanmoins, elles peuvent fortement ralentir la productivité des équipes. En effet, les collaborateurs passent plusieurs heures de leur journée à planifier des meetings en visioconférence, partager l’invitation à tous les salariés concernés, préparer les informations et les documents à partager, animer la réunion, écrire le compte rendu, l’envoyer aux équipes… Autant d’éléments qui prennent beaucoup de temps et empêchent de se concentrer sur son cœur de métier.

Pour les entreprises, il est plus que nécessaire de s’adapter à ce nouveau mode de travail. Durant ce webinar, Guillaume Poumadé, Responsable Communication et Marketing chez Jamespot et Benoît Guilbert, Chargé de communication au sein de l’entreprise, vous dévoileront de multiples conseils pour travailler de façon plus productive à l’ère hybride.

Quelles solutions pour faire concorder réunions et travail hybride ?

Pour les entreprises, l’enjeu est de trouver des solutions simplifiant la collaboration et l’organisation. Le digital tient une place centrale pour atteindre cet objectif. En effet, il existe aujourd’hui plusieurs outils technologiques permettant de faire circuler des informations en quelques clics et de travailler sur un projet commun sur des interfaces ergonomiques et pratiques. Durant cette webconférence, les deux intervenants vous présenteront tous les éléments et processus à mettre en place pour diminuer le nombre de réunionites et reprendre du plaisir pendant vos points à distance.

Voici le programme détaillé de cet événement en ligne :

Télétravail et travail hybride, des changements majeurs depuis la crise sanitaire ;

La réunionite : trop de réunions pour trop peu de productivité ;

Diapazone, le remède Jamespot contre la réunionite ;

Jamespot et ses 4 offres complémentaires pour une Digital Workplace qui vous ressemble ;

Une session de questions/réponses.

Ce webinar est essentiel pour tout professionnel souhaitant découvrir les façons les plus adaptées de collaborer en distanciel comme en présentiel. Comme d’habitude avec Jamespot, dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette webconférence, il est possible de recevoir le replay. Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire !