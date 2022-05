Ces deux dernières années, les modes de travail ont radicalement changé. Nombreux sont les collaborateurs qui travaillent souvent depuis chez eux ou ont adopté le mode hybride. De ce fait, les meetings client ont majoritairement lieu à distance. Dans ce contexte, il peut être difficile de concevoir des présentations attrayantes qui séduiront ses interlocuteurs. L’objectif est de les rendre plus interactives. Là repose le but de Pitch et de sa nouveauté, Recordings with Pitch. Elle permet de concevoir des pitch vidéos et de les ajouter en quelques clics dans ses présentations.

Rendre ses présentations plus interactives

Recordings with Pitch est la dernière fonctionnalité ajoutée par les créateurs de l’outil. Pour l’essayer, il faut ouvrir une présentation en cours de conception ou sélectionner un des templates. Il en existe une multitude couvrant plusieurs thématiques : marketing, startup, sales, business, pitch decks, UX… On retrouve des designs bien différents les uns des autres, autant dans les couleurs choisies que dans la structure des diapositives. Il suffit de choisir le style que l’on préfère et de cliquer sur "Use template".

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Le modèle s’ouvre alors, accompagné de diverses possibilités. On peut par exemple ajouter du texte et des médias, des formes, des stickers, des graphiques, des tableaux… Autant d’éléments qui sont essentiels pour construire une présentation détaillée. Une fonctionnalité supplémentaire est disponible : Recordings with Pitch. En cliquant sur l’icône, un rond apparaît sur la slide sur laquelle on se trouve. Il faut alors sélectionner "Add recording" pour pouvoir enregistrer son pitch.

Il est possible de faire autant de prises que l’on souhaite jusqu’à ce qu’on ait la bonne. Elle s’affiche directement sur la diapositive. On peut changer son emplacement, mettre un filtre ou une ombre… Pour la lancer, il faut simplement cliquer sur la vidéo.

Chaque collaborateur peut ajouter sa pitch vidéo en temps réel à la présentation, tout en continuant de modifier ses slides. Recordings with Pitch est utile pour concevoir des présentations plus interactives et engageantes.

À noter que Pitch est également doté de nombreuses options de collaboration. Elles sont disponibles gratuitement. Pour découvrir toutes les possibilités offertes par l’outil, comme la personnalisation de liens, ou encore l’accès à un historique des modifications sur les slides, il faudra se tourner vers une des licences payantes.