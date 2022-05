Pour augmenter sa visibilité et développer son e-réputation, il est primordial de publier régulièrement des contenus sur les réseaux sociaux et sur son site web. Cela implique toutefois de passer plusieurs heures à concevoir des visuels et des vidéos. Des outils comme Switchboard Canvas vise à simplifier ce processus. Il permet d’automatiser la création d’assets grâce à une API.

Simplifier la création d’assets

La première étape consiste à créer son template, qui permettra à l’outil de générer les autres images. Sur la plateforme, il suffit de choisir l’un des modèles préconçus, disponibles dans la bibliothèque de Switchboard Canvas. Toutefois, il est possible de créer son contenu de toute pièce. Il faut indiquer les dimensions, ajouter les photos, écrire un texte, choisir les bordures… De multiples options qui permettent de concevoir une image ou une vidéo unique. L’outil propose aussi de télécharger ses propres polices.

À noter que l’ensemble des templates produits peuvent être réutilisés pour de futurs projets. Il s’agit d’un élément nécessaire pour créer une cohérence dans la publication de ses contenus.

Une fois les modifications apportées et l’image prête, vient la prochaine étape. Il faut ouvrir un REST client. Concrètement, c’est ce qui va permettre d’exploiter les API et d’automatiser la création des assets. Il en existe plusieurs, par exemple Insomnia, qui est gratuit et simple d’utilisation. Il faut alors le connecter à Switchboard Canvas. On peut ainsi utiliser les API pour modifier le modèle créé, en ajoutant de nouvelles images et vidéos, en écrivant des descriptions et des textes supplémentaires, ou encore en redéfinissant la dimension des contenus. Il est possible de créer une dizaine d’assets sans avoir à reprendre tout le design à chaque fois.

L’outil s’intègre à des plateformes d’automatisation de tâches comme Zapier, mais aussi à AirTable, Pabbly Connect et Integrately. De cette manière, on gagne un temps précieux dans la conception d’images et de vidéos. Cela permet de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, comme les stratégies.

En ce moment, Switchboard Canvas est proposé au prix de 129 dollars à vie au lieu de 948 dollars sur la marketplace AppSumo. Cette offre donne accès à l’ensemble des fonctionnalités. Toutefois, deux autres licences sont disponibles, permettant de créer davantage de contenus à la fois.

