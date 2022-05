Spot, le robot quadrupède de Boston Dynamics, vient de recevoir des améliorations. L’entreprise américaine a présenté le 3 mai les nouvelles fonctionnalités dont va disposer son célèbre chien mécanique. Il va maintenant être capable de voir le monde en couleur, être contrôlé avec plus d’aisance par son utilisateur et devient plus efficace dans la collecte de données.

La vision de Spot est augmentée

Cela fait maintenant deux ans que le chien robot de Boston Dynamics est en vente sur le territoire américain, principalement pour des usages commerciaux et industriels, rappelle Gizmodo. La société située à Waltham, dans le Massachusetts, a annoncé que Spot vient de recevoir plusieurs améliorations pour le rendre plus performant et plus facile d’utilisation par son propriétaire.

Jusqu’à très récemment, l’animal mécanique ne pouvait voir le monde qu’en noir et blanc. Une particularité physique qui n’est pas une véritable caractéristique des chiens, contrairement aux idées reçues. En voyant en couleur, Spot va se rapprocher des canidés. Grâce aux cinq caméras disposées sur son corps, il va pouvoir capturer des images de son environnement en couleur. Les caméras proposent maintenant une qualité d’images plus nette et sont capables de réaliser une cartographie 3D de l’environnement de Spot avec une meilleure profondeur.

Le propriétaire du robot profitera de ces améliorations en regardant à travers les yeux de Spot via une tablette de contrôle. Cette tablette permet de superviser les déplacements de la machine. L’utilisateur peut aussi s’en servir pour programmer des routines et des tâches automatisées.

Basé sur une tablette Samsung, l’écran s'agrandit de 20 centimètres et l’autonomie de la batterie atteint huit heures. Elle est aussi plus résistante aux chutes et à l’eau. L’utilisateur peut ajouter des boutons et des joysticks pour faciliter le contrôle simultané des déplacements de Spot et du bras articulé attachable sur son dos.

Un robot personnalisable

L’automate de Boston Dynamics est très utile dans l’industrie et dans la recherche scientifique. Il est capable de porter une très grande variété d’équipements de pointe sur son dos, comme des capteurs, des caméras ou encore des scanners. Il peut effectuer une grande variété de mesures et de collectes de données grâce à ce type d’équipement tout en se déplaçant.

La société américaine a annoncé l’arrivée de deux nouveaux équipements. Tout d’abord le CORE I/O,un ordinateur qui améliore les capacités de traitement des données sur le terrain et permet d’effectuer des tâches comme de l’inspection de sites grâce à la vision par ordinateur. Il donne aussi accès à une connexion 5G pour partager plus efficacement les données collectées.

Le second équipement se nomme le Rajant Kinetic Mesh Radio Kit. Il s’agit d’un dispositif radiophonique composé de trois balises radio à placer dans l’environnement de Spot pour créer un espace d’une superficie maximale de 18,5 kilomètres carrés. Le robot dispose alors de son propre réseau sécurisé de communication, indispensable dans les zones où les autres réseaux, comme la 5G, ne fonctionnent pas.

Avec ces ajouts, Boston Dynamics s’assure que Spot puisse continuer à fonctionner dans des environnements difficiles et que son utilisateur ne perde jamais le contact et le contrôle sur lui. L’armée française a bien compris les atouts de Spot en terrain hostile et avait effectué avec lui des exercices militaires en 2021.