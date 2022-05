Les webinars sont de puissants leviers marketing. Qu’ils soient organisés pour présenter un produit, aborder une problématique précise ou éduquer une audience, ils permettent de générer simplement des leads.

Néanmoins, mettre en place une stratégie d'événements en ligne sans connaissances peut être complexe.

Le mardi 10 mai à 17h, Livestorm, première plateforme française d’engagement vidéo pour gérer ses réunions et webinars de A à Z, organise une webconférence à ce sujet. Une occasion unique de connaître les best practices en termes d’organisation et d’animation de webinar, et de découvrir les fonctionnalités proposées par Livestorm.

Réussir à tirer le meilleur parti des webinars

Après avoir défini le thème de son webinar, quelques étapes sont nécessaires. La première, est de choisir une plateforme pour organiser et animer son évènement. Il faut s’assurer qu’elle puisse accueillir un nombre important de participants et qu’elle offre des options de collaboration et le replay. Elle doit aussi proposer des intégrations afin d’avoir une vision globale de ses métriques et des options variées, comme le fait Livestorm.

Au cours de cet événement, Tatiana Perlin, MDR France & SEMEA chez Livestorm et Antonin Amata, Expert Solution au sein de l’entreprise, vous dévoileront celles proposées par la plateforme. Parmi elles, des fonctionnalités d’engagement, indispensables pour organiser des réunions dynamiques.

Il est par exemple possible de lancer des sondages pour connaître les opinions de ses collaborateurs, de ses clients ou de son audience. Les organisateurs peuvent aussi activer des plug-ins comme les emojis pour créer des interactions. Les intervenants vous parleront également de l’importance de la personnalisation d’un webinar et les options proposées par Livestorm.

L’analyse fait aussi partie du processus d’organisation. Il s’agit d’une étape essentielle pour connaître le nombre de participants par rapport au nombre d’inscrits, mesurer le taux d’engagement de son audience, prendre connaissance du nombre de personnes ayant regardé le replay… Les deux experts de Livestorm vous présenteront la fonctionnalité de reporting intégré de la plateforme et les fonctionnalités d’analyse de données. Autant d’éléments nécessaires pour optimiser ses futurs événements en ligne.

Voici le programme détaillé de cette webconférence, qui durera trente minutes :

Comment créer son webinar ;

Comment utiliser les fonctionnalités avancées type intégrations ;

Comment gérer ses inscriptions ;

Comment animer le webinar ;

Utiliser les rapports analytics ;

Découvrir la partie Meeting du produit ;

Questions / Réponses.

Pour connaître les conseils des intervenants et découvrir les possibilités offertes par Livestorm, n’oubliez pas de vous inscrire.