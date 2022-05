Twitter a présenté hier un mode baptisé Twitter Circle. Comme son nom laisse l’entendre, il s’agit d’un mode permettant de configurer son « cercle fermé » afin de limiter la visibilité de certains messages. Un fonctionnement très similaire à celui que propose Instagram avec les Amis Proches.

Au fond, qui n’a jamais écrit un tweet un peu énervé, ou aurait bien voulu s’exclamer sur la victoire de son équipe préférée, mais s‘est ravisé, car cela dénoterait avec l’habituel, ou le politiquement correct ? Twitter Circle permettrait de libérer cette parole, en offrant la possibilité de sélectionner jusqu’à 150 autres profils pour les mettre dans un cercle. Seules ces personnes pourront ensuite voir et interagir avec le message publié.

Lors de la publication de leur tweet, les utilisateurs n’auront plus qu’à modifier l’audience avec laquelle ils souhaitent le partager.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022