Après Nike, c’est Spotify qui fait un premier pas dans le métavers. Le 3 mai, la plateforme de streaming musical a annoncé l’arrivée de Spotify Island dans le jeu de création Roblox. Cet environnement virtuel prend la forme de plusieurs îles que les joueurs vont pouvoir explorer pour débloquer du contenu inédit et pour acheter des produits dérivés aux couleurs de leurs artistes favoris réutilisables dans le jeu.

Des objets virtuels aux couleurs des artistes

L’arrivée du géant du streaming musical dans Roblox va prendre la forme d’un environnement qui reprend les codes visuels de Spotify à grands coups de teintes vertes. Les joueurs sont amenés à explorer plusieurs lieux, collecter des objets et accomplir des quêtes qui leur permettront de débloquer jusqu’à quatre goodies virtuels gratuits, utilisables partout dans Roblox.

Dans la même catégorie Les autorités sanitaires américaines ont suivi la géolocalisation de millions de personnes

Une boutique en ligne va aussi être intégrée pour permettre aux joueurs d’acheter divers objets comme des guitares et autres types d’accessoires pour habiller leur personnage. Spotify précise qu’une part des revenus générés par la vente de ces objets sera redistribuée aux artistes. Dès maintenant il est possible de se procurer des objets aux couleurs de la chanteuse de Kpop Sunmi et plus tard ce sera le groupe Stray Kids.

Spotify prétend aussi vouloir stimuler la créativité des joueurs puisque l’île virtuelle intègre son outil de création musicale Soundtrap. En se déplaçant dans certaines zones et en interagissant avec le décor, il est possible de produire des sons et des notes pour composer sa propre musique.

Spotify veut se rapprocher du jeu vidéo

Depuis 2021, Roblox essaye de se positionner comme un point d’entrée vers le métavers et cherche à imiter Fortnite, qui de son côté a déjà organisé des concerts entièrement virtuels, comme celui de Travis Scott en 2020. Pour Spotify, c’est une manière de se rapprocher du monde du jeu vidéo alors que la plateforme accueille déjà plus de 2,2 millions de playlists en rapport avec le gaming, comme des bandes originales de jeux.

L’intégration de Spotify dans Roblox va aussi permettre à la marque de toucher un public constitué de jeunes joueurs issus de la génération Z (nés entre 1997 et 2010) rapporte TechCrunch. Alia Calhoun, responsable des partenariats chez Spotify, explique que l’entreprise « veut rencontrer la nouvelle génération de joueurs là où elle se trouve, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les fans et les artistes d'interagir dans le jeu. »

L’objectif côté Roblox est évidemment d’attirer les fans des artistes qui n’auraient peut-être jamais joué au jeu autrement. La position de Roblox en tant qu’acteur du métavers n’est pas aussi évidente que celle de Meta qui veut proposer une immersion totale avec l’AR et la VR, mais l’intégration d’artistes réels dans son univers virtuel est une étape de plus pour atteindre son objectif.