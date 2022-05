Le clustering de mots-clés est une étape essentielle d’une stratégie SEO. Il consiste à regrouper les mots-clés d’une même thématique dans un seul et même groupe afin de correspondre le plus précisément possible à l’intention de recherche d’un internaute. C’est primordial pour écrire des contenus répondant à leurs interrogations et leur donner envie de visiter son site web.

Il existe des outils pour faciliter le processus, comme Keyword Insights. Il utilise les données des moteurs de recherche en direct pour regrouper les mots-clés en groupes en fonction de leur similitude les uns avec les autres, afin de déterminer les intentions de recherche des internautes.

Simplifier l’étape de la recherche de mots-clés

Avoir une liste de mots-clés pertinents est capital pour diffuser son contenu auprès de la bonne audience. Les mots-clés choisis doivent correspondre au terme que les clients potentiels pourraient utiliser pour trouver son site, ses produits ou ses services. Il s’agit d’une étape indispensable à réaliser avant de lancer l’outil. Il faut également indiquer le volume de recherche des mots-clés, ce à quoi peut aider Semrush ou Google Search Console. La liste doit être enregistrée au format CSV/XSXL pour être exportée vers Keyword Insights. Il est possible de transférer autant de mots-clés que souhaités.

À l’aide des fonctionnalités SERP, c’est-à-dire les pages de résultats d'un moteur de recherche obtenues en réponse à une demande de l'utilisateur, Keyword Insights établit automatiquement un regroupement de mots-clés à grande échelle. Concrètement, il définit les groupes de mots les plus importants. Si un mot-clé partage quatre URL en commun avec un autre mot-clé dans les 10 premiers résultats de Google, ils seront regroupés. Le résultat permet de comprendre lorsqu’il est nécessaire de diviser son contenu en nouvelles pages ou quand il peut être consolidé en un article par exemple. En parallèle, Keyword Insights identifie l’intention de recherche qui sous-tend les mots-clés.

L’outil donne aussi la possibilité de suivre son positionnement sur les mots-clés ciblés. Cela permet de savoir si ses pages sont en adéquation avec les intentions de recherche ou non, et de connaître les opportunités d’optimisation de ses contenus. La fonctionnalité dopée à l’intelligence artificielle OpenAI est utile pour obtenir des idées de sujets à traiter et les mots-clés qui doivent être utilisés. Keyword Insights génère automatiquement un document Excel ou Google Sheets avec l’ensemble des informations (mots-clés, volume de recherche, suggestion de thématique à aborder, proposition de titres…) et des insights.

Pour profiter des fonctionnalités de cet outil, il est possible de tester la version gratuite. Il faudra se tourner vers une des licences payantes pour prolonger l’offre.