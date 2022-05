Créer une stratégie marketing efficace requiert de s’intéresser aux nouveautés des plateformes sociales, aux méthodes marketing émergentes et aux évolutions comportementales des consommateurs. Il s’agit d’une étape essentielle pour répondre correctement à leurs besoins et parvenir à développer sa marque. Dans une toute nouvelle étude, Meltwater, le leader mondial de la media intelligence, dévoile treize grandes tendances marketing sur lesquelles s’appuyer pour réussir sa stratégie marketing en 2022.



Le shopping social, véritable boom sur les plateformes sociales

Depuis quelques années déjà, une nouvelle pratique se développe : le shopping social. Concrètement, il s’agit de réaliser des achats en direct sur les réseaux sociaux. Le shopping social s’est amplement développé durant les confinements, période où il était impossible de se rendre en magasin pour effectuer des achats.

La multiplication de nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux ont également contribué à sa popularisation. En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez les nouvelles méthodes d’achat introduites par Pinterest et Instagram. Il peut être judicieux de s’appuyer sur ces nouveautés pour donner un nouveau tournant à votre stratégie marketing.

« En étudiant ce marché, on se rend compte que 52 % des personnes présentes sur les plateformes sociales ont déjà effectué un achat via les réseaux sociaux », explique Mandy Landauer, Directrice Marketing de Meltwater. La possibilité de faire des achats depuis leur domicile ou tout autre endroit séduit fortement les consommateurs. Dans certains cas, ils peuvent même essayer les produits grâce à des filtres.

Pour de nombreuses marques, le shopping social est devenu une composante centrale de leur stratégie marketing. Il permet d’augmenter son taux de conversion, ses ventes, et ainsi ses revenus. L’ebook révèle que Taobao, le plus grand détaillant en ligne de Chine, a généré plus de 61 milliards de dollars de revenus en 2021 grâce à sa chaîne de livestream.

Le marketing d’influence poursuit sa croissance

Au fur et à mesure que les réseaux sociaux se développent, les influenceurs deviennent des acteurs essentiels du développement des marques. « On fait aujourd’hui du marketing d’influence de façon différente, c’est un secteur qui se professionnalise. On assiste aujourd’hui à un changement d’attente au niveau des marques. On est plus simplement dans une recherche de visibilité, mais aussi une recherche de retour sur investissement (ROI) », indique Mandy Landauer.

Pour ce faire, les entreprises se tournent surtout vers les micro-influenceurs. Ces derniers ont des liens très privilégiés avec leur audience, qui sont très attentifs à leurs recommandations. Il s’agit d’un atout considérable, lorsqu’on sait que les consommateurs sont plus que jamais à la recherche de transparence et de proximité. En téléchargeant cette étude, vous en apprendrez davantage sur la montée en puissance des micro-influenceurs. Vous découvrirez aussi les défis qui attendent les marques pour répondre aux besoins émergents des internautes en matière d’authenticité et de diversité.

Des publicités plus inclusives et conscientes

Les consommateurs cherchent de plus en plus à adhérer aux valeurs d’une marque plutôt qu’à ses produits. Ils veulent pouvoir se reconnaître en ce qu’elle véhicule et en son discours. Face à ces besoins grandissants, l’ensemble du secteur de la publicité change progressivement de paradigme. L’objectif : être socialement conscient et inclusif et prendre en compte l’enjeu croissant qu’est la santé mentale. « C’est un changement qui est porté par les générations futures, Y et Z. Il s’agit d’une tendance que l’on voit se refléter dans les réseaux sociaux », affirme Mandy Landauer.

Plusieurs entreprises ont déjà mis en place des actions pour faire avancer ce nouveau récit. Début 2021, Pinterest a banni toutes les publicités de perte de poids au sein de sa plateforme. Cette mesure a été prise suite à une tendance inquiétante de mauvaise alimentation, intensifiée par les périodes de confinements et l’impact négatif des médias sociaux sur l’estime de soi.

En téléchargeant ce livre blanc, vous prendrez également connaissance des dispositions prises par YouTube ou encore Pinterest pour la santé mentale. Pour les experts de Meltwater, nul doute que les spécialistes du marketing avant-gardistes seront de plus en plus nombreux à prendre ce type de mesures.

À l’heure où la société est marquée par des évolutions majeures, il est donc primordial de repenser ses stratégies de marketing et de communication pour qu’elles soient plus transparentes, diversifiées et conscientes.

Dix autres dynamiques sont à découvrir dans cette étude :

L’audio social ;

Le live shopping ;

La bataille des créateurs ;

La vidéo sur Instagram ;

TikTok ;

Le métavers ;

La réalité augmentée ;

Les événements hybrides ;

La personnalisation et le ciblage des consommateurs ;

Le thought leadership.

Pour connaître l’ensemble des tendances et comprendre comment incorporer concrètement certaines de ces grandes idées dans votre stratégie marketing, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Meltwater.