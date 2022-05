Avoir des compétences digitales est aujourd’hui indispensable pour s’intégrer sur le marché de l’emploi. En effet, les start-ups comme les grandes entreprises recherchent des collaborateurs capables de comprendre l’analyse marketing, de maîtriser les réseaux sociaux et de gérer une e-réputation. C’est particulièrement le cas dans un contexte comme celui-ci, où les entreprises accélèrent leur transformation digitale.

Le vendredi 13 mai 2022 à 12h30, l’EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication, organise un webinar abordant cette thématique.

Dans la même catégorie Les dépenses publicitaires liées au streaming vidéo ont augmenté de 57% en 2021

Elle reviendra sur l’importance d’avoir des compétences en marketing et communication digitale pour booster son employabilité dans des grandes villes comme Bordeaux, Lille, Lyon et Paris.

L’importance du marketing et de la communication dans la digitalisation

En deux ans, la pandémie a poussé les entreprises de multiples secteurs à opérer un changement qui, initialement, aurait dû se faire sur une période bien plus longue : la digitalisation. Selon une étude réalisée en 2020 par l’éditeur de logiciels de communication cloud Twilio, la crise sanitaire a permis à la France de gagner plus de six ans d’avance sur leur transformation digitale. Cela a pu se faire grâce à des outils comme la data, le cloud ainsi que le marketing et la communication digitale. Désormais, l’objectif est de poursuivre la digitalisation des méthodes de travail, de l’interaction avec les clients ou des expériences proposées.

Pour cela, les entreprises font appel à des profils polyvalents, capables de comprendre les enjeux de l’économie numérique, de l’inbound marketing, le management de projet digital… Autant d’éléments qui sont abordés dans les MBA Spécialisés Digital Marketing & Business Part-time de l’EFAP. Durant cette conférence, les intervenants reviendront sur les compétences requises pour se faire une place dans ces entreprises en pleine transformation.

Voici les quatre thèmes principaux de ce webinar du 13 mai 2022 :

Comment la Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ? ;

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ? ;

Quelles soft skills indispensables dans ce secteur ? ;

Quel rôle du réseau et de l'écosystème local dans le milieu du digital ?

Découvrir comment accroître son employabilité

Pour aborder ces sujets, trois spécialistes participeront à cette table ronde :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL) ;

Sophie Guignier, Directrice Adjointe des MBA DMB ;

Arnault Chatel, Responsable pédagogique des MBA DMB.

Les experts reviendront en détail sur le rôle clé du marketing et de la communication digitale dans le développement des entreprises en pleine transformation digitale. La maîtrise de ces deux disciplines peut vous ouvrir les portes à de nouveaux métiers, mais également à des fonctions de managers dans des secteurs comme la distribution, le luxe, les médias, la pharmacie ou encore l’industrie.

Pour les participants, ce webinar est une occasion d’en apprendre davantage sur le virage que pourrait prendre leur carrière professionnelle, et le rôle qu’a à y jouer le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l’EFAP.

Les intervenants reviendront sur les caractéristiques de cette formation, classée en 2e position du classement des meilleurs MBA et Masters Digital Marketing et e-Business du classement Eduniversal 2022. La formation s’adresse aux professionnels en reconversion aussi bien qu’aux étudiants en fin de cursus. En effet son format part-time (3 à 4 jours de cours par mois) est compatible avec une activité professionnelle. Le MBA permet d’acquérir des connaissances aujourd’hui essentielles sur le marketing client, la blockchain, la publicité web et mobile… Pour en savoir plus et améliorer votre employabilité sur le marché bordelais, lillois, parisien et lyonnais, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar.