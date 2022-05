Lorsqu’on lance une campagne marketing, publicitaire ou social media, il est primordial d’en analyser les retombées. Cela permet de savoir ce qui fonctionne et les éléments à améliorer. Cette tâche demande de se rendre sur une multiplicité de plateformes, ne permettant pas d’avoir une vue globale de ses données. C’est là qu’intervient Two Minute Reports. Cet outil regroupe tous les indicateurs clés de performance (KPIs) d’une campagne dans Google Data Studio. Il permet aussi de générer des rapports en quelques clics.

Suivre facilement les KPIs de ses campagnes marketing

Two Minute Reports rassemble toutes les métriques de campagnes marketing dans Google Data Studio. Il est possible d’ajouter les données issues de Facebook Ads, Shopify, Microsoft Ads, Google Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Google Analytics, LinkedIn Ads, Google Search Console… Les possibilités sont nombreuses. L’objectif est de permettre à chaque marketeur de s’approprier la plateforme selon ses besoins et ses usages. De nouvelles intégrations sont régulièrement ajoutées par les créateurs.

Pour les professionnels, cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de naviguer entre les différentes plateformes pour connaître les retombées d’une campagne. Tous les KPIs sont regroupés à un seul et même endroit, permettant d’avoir une vue d’ensemble et de gagner un temps précieux dans l’analyse de sa stratégie.

Une fois que l’on a défini les données sur lesquelles on souhaite s’appuyer, on peut alors créer un rapport mensuel, hebdomadaire ou encore quotidien. Ce dernier est essentiel pour que les équipes marketing et commerciales puissent prendre des décisions éclairées et adapter les actions mises en place. Les KPIs sont automatiquement disponibles sur Google Data Studio, il suffit d’ajouter celles que l’on souhaite voir apparaître sur le rapport ainsi que des graphiques et diagrammes pour que cela soit plus compréhensible. Cela ne prend que deux minutes, d’où le nom de l’outil.

Two Minute Reports permet également de personnaliser la mise en page et le design. Toutefois, il est possible d’opter pour un des templates proposés. Il en existe plusieurs : publicité, e-commerce, réseaux sociaux… Une fois les modifications apportées, il suffit de le partager à ses collaborateurs ou à ses clients à l’aide du bouton « Share ». Les rapports peuvent aussi être envoyés automatiquement par e-mail, ou téléchargés en PDF.

Les fonctionnalités de Two Minute Reports sont disponibles au prix de 69 dollars à vie au lieu de 202 dollars. Cette offre permet à trois utilisateurs de profiter de la plateforme et d’ajouter cinq sources de données. Deux autres licences permettent d’en intégrer davantage.

