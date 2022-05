Au sein d’une entreprise, la gestion de la relation client est une composante essentielle d’une stratégie marketing. L’implémentation d’une approche CRM est cruciale pour améliorer votre capacité à comprendre et à anticiper les attentes de vos clients.

Une stratégie CRM bien pensée vous permettra d’améliorer l’image que vos clients et prospects ont de votre produit, de votre service et par extension de votre société.

Pour vous aider à mieux comprendre les opportunités offertes par la mise en place d’une stratégie de marketing relationnel, Relatia, le spécialiste français du CRM et des solutions E-CRM et Mobile CRM, vous donne rendez-vous du 11 au 31 mai 2022 lors de multiples conférences en ligne. Elles sont organisées dans le cadre de la première édition du « Mois du CRM ».

De multiples thèmes abordés pour affiner sa stratégie CRM

Lors de ces conférences, de nombreux intervenants (annonceurs, clients et partenaires) échangeront ensemble sur les grands enjeux du CRM au travers de tables rondes, de partages d’expériences et de cas clients. Ils vous dévoileront les leviers et canaux de communication privilégiés dans la conception et le déploiement d’une stratégie CRM, permettant ainsi aux participants de découvrir les meilleures pratiques en la matière.

Relatia et les intervenants qui l’accompagneront aborderont de multiples thèmes permettant aux participants d’affiner leur stratégie de marketing relationnel. Les experts parleront notamment de l’emailing qui reste de nos jours un canal de communication parmi les plus utilisés et qui a récemment été impacté par les nouvelles règles instaurées par Apple en ce qui concerne la protection des données suite au déploiement d’iOS 15.

Les spécialistes du CRM expliqueront également les enjeux liés à la mise en place de stratégies de drive to store. Malgré l’avènement du digital, la vente en magasin constitue toujours un canal essentiel pour les entreprises. Selon les données Google Local Search Statistics de 2019, 88 % des personnes faisant une recherche locale sur leur mobile se rendent dans un magasin dans les 24 h. Pour cette raison, il est primordial de mettre en place des actions marketing permettant d’accroître le trafic en point de vente physique, comme le drive-to-store. À travers de multiples retours d’expérience, les participants découvriront comment mettre en place une telle stratégie. Ils auront l’opportunité de connaître les leviers à activer et les KPI à suivre.

Plusieurs autres thématiques sont à découvrir lors de cet événement unique : le SMS, les push notifications, l’E-CRM, les animations in-app et site, le consentement, les nouveautés iOS 15, le cookieless (Google), le retargeting ou encore wallet.

Les participants s’assurent de bénéficier de multiples solutions et conseils qualitatifs qu’ils pourront appliquer dans leur entreprise. Pour ne manquer aucune astuce des experts et perfectionner simplement votre plan d’action, n’oubliez pas de vous inscrire aux « Conférences du CRM ».