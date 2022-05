Ça y est, c’est officiel, la Fondation Wikimédia n’accepte plus les dons en cryptomonnaies. L’annonce est tombée début mai en réponse à une suggestion postée en janvier sur le site de la fondation.

Il n’est plus question de recevoir de dons en cryptomonnaies pour la fondation derrière l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Les bitcoins, ethers et autres monnaies numériques étaient proposées comme moyen de paiement afin d’aider financièrement depuis 2014.

« La Fondation Wikimédia a décidé de ne plus accepter la cryptommonaie comme moyen de faire des dons », indique Lisa Seitz-Gruwell, responsable de la promotion de la fondation. « Nous avons pris cette décision en nous appuyant sur les retours de la communauté. »

Afin de s’assurer de ne plus recevoir aucun don en cryptomonnaies, Wikimédia a fermé son compte Bitpay. « Nous continuerons de suivre ce changement et nous apprécions les retours et la considération apportés à cette question en constante évolution par les membres du mouvement Wikimédia », assure Lisa Seitz-Gruwell.

The Wikimedia Foundation has decided to stop accepting cryptocurrency donations. The decision was made based on a community request that the WMF no longer accept crypto donations, which came out of a three-month-long discussion that wrapped up earlier this month. pic.twitter.com/RHAD0FRA5W

