L’avènement du digital a complètement bouleversé le monde du commerce. Pour les entreprises, et notamment celles opérant dans le luxe, les nouveaux outils et solutions technologiques viennent transformer la relation client, l’expérience proposée et la gestion de l’image de marque. Le mercredi 11 mai 2022 à 12h30, l’EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication, vous donne rendez-vous lors d’une réunion d’information en ligne. Vous découvrirez que les compétences digitales sont plus que jamais essentielles pour évoluer dans ce secteur sélectif.

Marketing et communication, éléments centraux dans le domaine du Luxe

Le secteur du luxe a longtemps été décrit comme un retardataire en matière de digitalisation. Pour les marques, la crise sanitaire a été une opportunité d’accélérer cette transformation. Des maisons comme Cartier et Montblanc se sont par exemple lancées dans l’e-commerce. De son côté, Dior a préféré collaborer avec une start-up pour s’armer de fonctionnalités de réalité augmentée. Ces innovations doivent permettre de satisfaire les besoins de leur clientèle réduite. L’objectif des stratégies mises en place n’est donc pas de vendre un article, mais une expérience à part entière. Cette dernière doit être constamment enrichie.

Pour cela, les maisons de luxe ont bien conscience que la communication et le marketing jouent un rôle de taille. Elles souhaitent ainsi s’entourer de collaborateurs maîtrisant les deux disciplines, capables de les accompagner dans leur transformation digitale tout en gardant une approche « customer centric ». Durant la présentation de la formation de l’EFAP et du Hub Institute, vous pourrez en apprendre davantage sur l’importance des compétences digitales pour se faire une place dans ce domaine.

Voici les grandes lignes du webinar qui se tiendra le mercredi 11 mai :

Comprendre comment la Covid-19 a fait basculer tout le secteur dans la Next Economy ;

Identifier les compétences-métiers indispensables en Marketing/Com des entreprises du luxe ;

Comment développer les soft skills indispensables dans ce secteur ;

Comprendre l'importance du Personal Branding dans la poursuite de son projet professionnel.

Développer des compétences digitales

Pour aborder l’ensemble de ces sujets, deux experts interviendront lors de cette webconférence : Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Économie Numérique (ACSEL) et Marta Marcheva, co-Directrice du MBA DMB Luxe et Directrice du MBA Luxury Communication de l'EFAP.

Les deux intervenants vous donneront en détail le programme du MBA Spécialisé Digital Marketing, Business - Luxe, un MBA leader dans le domaine de la transformation digitale. Dans le cas où il vous intéresserait, il est possible de s’inscrire pour la prochaine rentrée prévue en octobre 2022.

Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, ce MBA permet d’acquérir des connaissances pointues en management de projet digital, en marketing et communication digitale ainsi que dans la data. Vous pourrez poser toutes vos questions sur ces thématiques et sur la formation lors de cet événement.

Cette webconférence est une opportunité de connaître les compétences essentielles pour devenir un acteur de la transformation digitale du secteur du luxe. Les intervenants vous expliqueront le rôle que le MBA de l’EFAP peut jouer dans la suite de votre parcours, que vous soyez étudiant ou professionnel. Pour en savoir plus sur comment booster votre employabilité, n’oubliez pas de vous inscrire.