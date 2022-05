Dans le cadre d’un projet ou d’une publication sur les réseaux sociaux, il est parfois nécessaire d’utiliser des informations trouvées en ligne. Pour les présenter plus convenablement, certains professionnels passent de longues minutes sur des logiciels d'images complexes pour ajouter des éléments attrayants ou modifier l’arrière-plan. Pour le faire plus rapidement, il existe Text To Image. Cet outil permet de convertir le texte d’un site web, un paragraphe écrit par ses soins ou encore un tweet en un visuel impactant.

Convertir le texte de n’importe quel site en image

Text To Image est une extension Chrome gratuite. Pour commencer à l’utiliser, aucun e-mail ou inscription n’est requis. Il suffit de le télécharger et de se rendre sur n’importe quel site ayant du contenu textuel. Cela peut être un réseau social, un média ou une plateforme. Une fois dessus, il convient de sélectionner une phrase ou un paragraphe. Il est alors nécessaire de cliquer sur l’icône de Text To Image, située dans la barre d’extension en haut à droite du navigateur.

Une petite fenêtre s’ouvre, proposant différentes options. La première consiste à choisir la couleur du fond du texte, qui peut être foncée ou claire. Dans un second temps, il faut définir le padding, c’est-à-dire l’espacement entre le paragraphe et le bord de l’image. Text To Image propose plusieurs alternatives : 0px, 16px, 24px, 32px, 56px ou 128px.

Autre élément de personnalisation qui fait la différence, l’arrière-plan de l’image. Là encore, sept possibilités : un dégradé jaune, rouge et rose, un autre fuchsia et violet, un mauve, un jaune et rose pâle, un bleu, un violet et jaune, un noir… Autant de choix qui permettent d’avoir un rendu soigné. Une fois toutes les modifications apportées, il suffit de cliquer sur le bouton « Download », qui permet d’obtenir l’image au format PNG.

À noter que Text To Image est doté de fonctionnalités complémentaires pour Twitter. Pour en profiter, il faut cliquer sur « Try advanced tool » sur l’extension. Dans un premier temps, il est nécessaire de copier-coller le lien du tweet que l’on veut transformer en image. On peut alors choisir l’arrière-plan, la forme de l’image, si l’on souhaite laisser visible le nombre de retweets, de réponses et de likes, l’affichage du tweet, le mode clair ou sombre…

Cela peut être utile lorsqu’on souhaite ajouter un tweet dans une présentation ou le partager en story, sans se contenter d’une simple capture d’écran peu attrayante. Cette fonctionnalité ne se limite pas aux tweets : elle s’étend également aux textes et aux images.