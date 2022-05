Acast, plus grande plateforme de podcasts indépendants au monde, dévoile régulièrement son baromètre pour faire un état des lieux de l'évolution du podcast. Le 28 avril 2022, la marque a publié une infographie dans laquelle on découvre le portrait robot des créateurs et des créatrices de podcasts en France.

64% des podcasts sont animés par des hommes

Répartition hommes/femmes, sujets traités, tranches d'âges... Ce nouveau baromètre nous donne de nombreuses informations sur les différents profils de podcasteurs en France. On découvre notamment que, contrairement aux idées reçues, les hommes sont plus nombreux à animer des podcasts que les femmes. Sur la base des 100 contenus les plus écoutés en France, 64% sont tenus par des hommes, 30% par des femmes et 6% des podcasts sont mixtes.

Il est intéressant de rentrer dans le détail des sujets abordés pour mieux comprendre l'écosystème du podcast français. On comprend par exemple que les femmes ont un attrait particulier pour les sujets de société, de culture et de comédie, alors que les hommes préfèrent animer des podcasts sur des sujets qui concernent l'actualité, la politique, la tech et les sports. Le baromètre d'Acast révèle que les contenus créés pour les enfants sont autant animés par des femmes que par des hommes.

77% des créatrices ont entre 26 et 39 ans

L'infographie permet également d'avoir des informations sur les typologies des podcasteurs : les femmes sont 48,5% à faire partie d'un studio de podcasts, contre 42,5% pour les hommes. En revanche, ces derniers sont deux fois plus nombreux dans les groupes de médias (12% contre 6,5% pour les femmes). Chez les femmes créatrices, 77% ont entre 26-39 ans. Plus on avance dans l'âge, plus la tendance s’inverse. Les hommes de 40 à 55 ans représentent la moitié des podcasteurs contre seulement 16% des femmes de la même tranche d’âge.

Le baromètre révèle le classement des applications les plus utilisées pour écouter des podcasts. Apple Podcast reste largement en tête avec 45,1%. Derrière, on retrouve Spotify avec 22,6% et Deezer avec 7% des écoutes. Acast constate une légère baisse sur le nombre d’épisodes écoutés chaque mois. Seul Apple Podcast tire son épingle du jeu avec une moyenne de 7,6 épisodes écoutés par auditeur chaque mois : seule plateforme à progresser. Enfin, après une excellente année 2021, on découvre que ce sont les entreprises B2B qui investissent le plus dans le podcast en ce début d'année 2022. Elles sont suivies par les entreprises de la tech et du retail. L'infographie complète ici :