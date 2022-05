En quête d’une conférence en ligne, d’une table ronde ou d’un webinar pour en savoir plus sur une thématique spécifique ou monter en compétence sur une problématique précise ?

Voici trois webconférences gratuites qui auront lieu cette semaine et vous permettront d’obtenir les informations et éléments de réflexion nécessaires. Retrouvez l’ensemble des webinars et conférences en ligne sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour bien réussir le closing d’une vente

Qui ? Dream Catcher Sales

Quand ? Le 05/05/2022

À quelle heure ? à 17h

Sujet : Le closing est l’un des processus centraux d’une vente. Toutefois, il s’agit aussi d’une des étapes les plus délicates pour les entreprises. Dream Catcher Sales a réuni les experts de multiples sociétés pour vous partager techniques et conseils pour réussir à conclure correctement vos ventes et booster votre taux de closing.

Un webinar pour découvrir comment améliorer la formation aux logiciels de ses équipes

Qui ? Lemon Learning

Quand ? Le 05/05/2022

À quelle heure ? à 15h30

Sujet : Les experts de Lemon Learning vous dévoileront comment faciliter la formation aux logiciels de vos collaborateurs grâce à trois dispositifs innovants. Un objectif : rendre sa formation stimulante et efficace.

Une webconférence sur les facteurs clés de succès d’une bonne stratégie webinars

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 03/05/2022

À quelle heure ? à 17h

Sujet : Livestorm vous propose de découvrir comment réussir à tirer le meilleur parti d’une solution de webinar à travers une démonstration de leur plateforme. Ils reviendront sur les étapes clés pour concevoir une stratégie d’organisation d’événements en ligne redoutable.

