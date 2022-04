Après l’annonce de ses résultats pour le premier trimestre 2022, Snapchat a organisé son Partner Summit le 28 avril dernier. Le réseau social en a profité pour mettre l’accent sur la réalité augmentée (AR), l’ecommerce et a dévoilé son tout nouveau produit : un drone caméra.

Le drone de Snap a un nom : Pixy

Au cours du 4ème sommet annuel pour ses partenaires, Snap a révélé son drone répondant au nom de Pixy. Celui-ci est développé par Zero Zero Robotics, une société spécialisée dans la conception de drones caméra pour laquelle la maison mère de Snapchat envisageait un rachat en 2017.

L’objet volant bien identifiable, aux couleurs emblématiques de la marque, tient dans la paume de la main. Il se veut suffisamment petit pour rentrer dans une poche et être transportable n’importe où. Utilisable sans contrôleurs, il suffit d’une pression sur un bouton pour que Pixy commence à filmer en suivant des trajectoires de vols prédéfinies. Les photos et vidéos prises sont directement envoyées dans l’onglet Souvenirs de Snapchat pour être publiées sur l’application ou téléchargées afin d’être repartagées autre part. Le drone peut assurer entre cinq et huit vols avant de devoir être rechargé.

Pixy est d’ores et déjà disponible aux États-Unis et en France pour un prix de 249,99 euros et propose un kit comprenant deux batteries supplémentaires pour 20 euros de plus. Il faudra néanmoins s’armer de patience, les délais de livraisons affichés sont compris entre 11 et 12 semaines.

Snap continue d’investir dans le ecommerce

Snapchat consolide sa position dans le marché de l’ecommerce avec l’arrivée de nouvelles capacités d’achat en réalité augmentée pour les marques. Le réseau social avait ajouté l’année précédente la fonctionnalité « Screenshop » à son outil Scan afin de recevoir des recommandations de vêtements à acheter d’après une photo.

Désormais, l’entreprise propose de nouveaux outils afin de faciliter la création en réalité augmentée, ainsi qu’un nouvel endroit permettant aux consommateurs de faire du shopping en se servant de cette technologie.

Le 3D Asset Manager dans lequel les marques peuvent demander, contrôler et optimiser des modèles 3D et créer des Lenses shopping facilement et rapidement sans coûts supplémentaires ;

dans lequel les marques peuvent demander, contrôler et optimiser des modèles 3D et créer des Lenses shopping facilement et rapidement sans coûts supplémentaires ; Dress Up , une marketplace dans l’application qui permettra aux utilisateurs d’avoir accès à de nombreux articles de mode, de tenir une liste de souhaits et d’obtenir des recommandations en fonction de leurs goûts ;

, une marketplace dans l’application qui permettra aux utilisateurs d’avoir accès à de nombreux articles de mode, de tenir une liste de souhaits et d’obtenir des recommandations en fonction de leurs goûts ; AR Image Processing Technology avec laquelle les utilisateurs peuvent essayer des tenus en réalité augmentée grâce à un selfie du corps entier ;

avec laquelle les utilisateurs peuvent essayer des tenus en réalité augmentée grâce à un selfie du corps entier ; Enfin, le Kit d’appareil photo pour le shopping en AR permet d’intégrer des Lenses sur des sites web et des pages produits pour améliorer l’expérience de shopping des utilisateurs.

Bientôt un mode créateur

Le réseau social a également annoncé l’arrivée d’un mode créateur. Cela permettra d’enrichir les vidéos créées sur Spotlight, le format de courtes vidéos proposé par Snapchat inspiré de TikTok. Ces derniers ont explosé de +230% en un an. Il est compréhensible, donc, que Snap veuille développer de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les nouveautés, un fond vert pour transformer l'arrière-plan des vidéos, la possibilité d’ajuster la vitesse des vidéos, mais surtout, la fonctionnalité Dual Camera. Celle-ci permet d’utiliser en simultané la caméra frontale et la caméra arrière du téléphone pour créer des expériences à 360 degrés.

Le mode créateur est prévu dans les mois à venir sur iOS puis dans l’année sur Android.

Avec l’annonce de toutes ces nouveautés lors de son Partner Summit, Snapchat entend bien continuer à grandir. En un an, l’application a atteint les 600 millions d’utilisateurs actifs mensuellement et compte au total 332 millions d’utilisateurs par jour.