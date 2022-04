De nombreuses marques se sont mises aux réunions en ligne au moment de la crise du Covid-19, lorsque les travailleurs du monde entier sont passés à 100% en télétravail. Un moyen de garder le contact et de travailler qui fonctionne de mieux en mieux. Plus largement, les entreprises ont également adopté les réunions en ligne pour communiquer avec leurs clients et partenaires. De nouvelles habitudes qui survivront à la crise sanitaire !

Pour améliorer l’expérience des professionnels qui travaillent en visioconférence ainsi que de ceux qui organisent des évènements comme des webinars, Livestorm a créé une bibliothèque d’arrière-plans disponibles gratuitement.

Réussir sa communication à distance

Même une fois les différents pics de l’épidémie passés, la plupart des entreprises ont continué à organiser des réunions en ligne. Comme les « réunions classiques », elles sont très fréquentes et peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour. Pour être crédible aux yeux de vos collègues ou de votre manager, il est important de ne pas négliger la forme. C’est là que les arrière-plans virtuels de Livestorm peuvent vous être utiles.

Pour vous aider à vous démarquer, les équipes de Livestorm ont soigneusement sélectionné des arrière-plans de grande qualité. Avec cette bibliothèque gratuite, vous allez pouvoir choisir l’arrière-plan qui s'adapte le mieux au message que vous souhaitez faire passer !

Une bibliothèque de 100 arrière-plans sur Livestorm

Vous trouverez des images de villes, des arrière-plans qui ressemblent à des bureaux, mais aussi d’autres thématiques comme le sport, l’humour, la nature… Bref, que ce soit pour des réunions en interne ou en externe, avec des clients ou des partenaires, vous trouverez votre bonheur. L’idée est de choisir un arrière-plan virtuel qui montre votre personnalité. Vous pouvez ainsi créer une ambiance professionnelle avec votre manager ou un client et une ambiance détendue avec vos collègues préférés.

Tous les arrière-plans peuvent être téléchargés gratuitement et utilisés très facilement, que vous soyez client Livestorm ou non. C’est très simple, il vous suffit de choisir l’arrière-plan virtuel qui vous plaît et de le télécharger. Livestorm vous propose même un tutoriel pour ajouter cet arrière-plan virtuel sur sa plateforme.

Par ailleurs, vous pourrez utiliser les arrière-plans virtuels de Livestorm sur Zoom, Google Meet ou n’importe quelle plateforme de visioconférence. Cette bibliothèque d’arrière-plans très attendue par les professionnels du marketing est disponible depuis le 21 février. Désormais, pour améliorer les conditions de vos réunions en ligne et optimiser vos communications à distance, vous savez ce qu’il vous reste à faire.