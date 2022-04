Les visuels sont essentiels à tous projets professionnels. Ils permettent d’illustrer une idée, d’habiller une présentation ou d’accompagner un texte. Bien qu’il existe de nombreuses banques d’images gratuites, les contenus proposés ne sont pas forcément en haute qualité. Par ailleurs, elles ne permettent pas toujours de trouver la photo idéale. En parallèle, il existe les bibliothèques d’images payantes, mais elles s’avèrent parfois trop onéreuses. Grâce à une offre exceptionnelle d’AppSumo, il est possible d’accéder à une des banques d’images les plus populaires à bas prix : Depositphotos.

Des images libres de droit pour illustrer tous ses projets

Depositphotos est une bibliothèque proposant plus de 195 millions de photos, images vectorielles, vidéos ou encore illustrations sous licence libres de droits. Elles peuvent être utilisées dans le cadre d’un projet marketing, d’une présentation client, d’un article de blog ou encore d’une publication sur les réseaux sociaux.

Seulement quelques clics suffisent pour trouver le contenu souhaité. Il suffit d’explorer les différentes catégories proposées, comme arrière-plan, ordinateur, éducation… Pour affiner sa recherche, il est recommandé d’utiliser les filtres. On peut spécifier l’angle que l’on préfère, l’orientation de l’image, la saison à laquelle elle a été prise, le nombre de personnes présentes dessus, les couleurs… Depositphotos propose alors les photos, vidéos ou illustrations les plus pertinentes. Il est toutefois possible de les visionner en fonction de leur date d’ajout ou popularité, ou de faire une recherche inversée.

Une fois le contenu idéal trouvé, Depositphotos laisse le choix de la dimension : petit, moyen, grand, très grand… Il suffit ensuite de cliquer sur « Télécharger l’image » pour l’utiliser dans son projet en cours.

100 téléchargements de photos à vie pour 39 dollars

Depositphotos permet d’accéder à quantité impressionnante de contenus, et ce, en haute qualité. Pour profiter de ces 195 millions de photos, AppSumo propose trois licences inédites. Chacune donne accès à toutes les fonctionnalités proposées et à un certain nombre de téléchargements à vie. Il suffit de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Single offre 100 téléchargements pour 39 dollars à vie au lieu de 500 dollars ;

Double permet de télécharger 200 contenus pour 78 dollars à vie au lieu de 1000 dollars ;

Multiple donne la possibilité d’en télécharger 300 pour 117 dollars au lieu de 1500 dollars.

Cette offre spéciale d’AppSumo permet de soutenir une bonne cause : 10 % des recettes iront à Nova Ukraine et Razom Ukraine, deux organisations à but non lucratif qui viennent en aide aux Ukrainiens.

