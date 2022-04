Zaion, le spécialiste français des solutions de relation client dopées à l’intelligence artificielle (IA), vient de franchir une nouvelle étape dans son développement. La start-up a annoncé le mardi 19 avril 2022 être lauréate du concours d’innovation i-Nov, opéré par l’Ademe et Bpifrance et financé par l’État via le Programme d’Investissements d’Avenir. i-Nov est un dispositif de soutien ayant pour but de sélectionner des projets qui ont un fort potentiel pour l’économie française et pourraient prétendre à une envergure mondiale.

Le Concours d’innovation i-Nov, nouveau cap pour Zaion

Zaion a vu le jour en septembre 2017. Il s’agit d’une plateforme indépendante avec des technologies haute performance, 100 % propriétaires et made in France, mais aussi des données hébergées en France. Elle contribue à renforcer la souveraineté européenne, notamment face aux GAFA.

L’entreprise accompagne les sociétés dans l’amélioration de l’expérience client grâce à l’IA. Pour ce faire, ses solutions innovantes s’appuient sur la voix afin de développer une relation client plus efficace et interactive. Les experts de la start-up ont mis au point une technologie de callbots intelligents, automatisant le traitement des conversations simples et répétitives. Les réponses apportées sont personnalisées grâce à une IA. Pour une société, cela permet de réduire ses coûts opérationnels, d’accélérer la digitalisation du parcours client et d’offrir une expérience personnalisée et engageante.

La start-up est non seulement reconnue pour ses solutions qui transforment le quotidien, mais également pour son pôle R&D. En effet, le Zaion Lab réalise des travaux avancés en reconnaissance de la parole, compréhension du langage naturel et détection des émotions afin de faire progresser l’art de l’IA conversationnelle.

Quatre ans après son lancement, Zaion a parcouru du chemin. En mai 2021, la jeune pousse réalisait son premier tour de table auprès de Fortino Capital, Truffle Capital, Pro BTP Innovation et Bpifrance. Cette levée de fonds de 9 millions d’euros est la plus importante sur ce marché en France. Avec le Concours d’innovation i-Nov, l’entreprise franchit un nouveau cap et concrétise sa position de leader dans son domaine. Pour Franz Fodéré, fondateur et Président de Zaion : « C’est une chance d’être reconnu et accompagné par l’État français. Cela valide notre stratégie d’investissement dans la R&D, afin d’asseoir notre souveraineté industrielle et technologique ».

Accélérer le développement de ses technologies

La jeune pousse s’est démarquée grâce à son projet de « Smart Coaching ». Il s’agit d’une plateforme de coaching personnel capable d’accompagner et de motiver les agents des centres de contacts pour acquérir de nouvelles compétences pour répondre en temps réel grâce à l’IA. Depuis une interface fluide, les téléconseillers peuvent prendre connaissance de leurs points forts et de leurs axes d’amélioration.

Sur la plateforme, ils accèdent également à un accompagnateur virtuel qui orchestre le contenu du coaching. Cela peut être une mise en situation à l’aide de dialogues simulés grâce à l’IA ou encore des retours instantanés sur la progression. « Nous participons à construire le monde de travail de demain tel que nous l’imaginons : hybride, souple et au service de l’humain », affirme Alya Yacoubi, Directrice du Zaion Lab à propos du projet de Smart Coaching.

Pour les lauréats comme Zaion, le concours d’innovation i-Nov est une opportunité d’accélérer le développement de leurs technologies. En effet, il permet de cofinancer des projets de recherche et d’innovation, dont les coûts totaux se situent entre 600 000 euros et 5 millions d’euros. Sur 278 candidatures, 73 projets ont été retenus comme lauréats et 45,8M€ d’aides ont été accordés.