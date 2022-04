LinkedIn est une plateforme redoutable pour améliorer sa visibilité et trouver de nouveaux clients ou collaborateurs. Pour obtenir ce type de résultats, il convient de rédiger des publications impactantes et engageantes, ce qui n’est pas toujours évident. Pour trouver l’inspiration facilement, il existe Taplio Stats. Cet outil fournit des idées de publications à rédiger en se basant sur des posts avec un fort taux d’engagement. En parallèle, il propose une multitude de métriques pour suivre sa croissance sur le réseau social.

Un outil dopé à l’IA

Taplio Stats est une extension Chrome totalement gratuite. Une fois installée, il suffit de se rendre sur LinkedIn pour commencer à l’utiliser. En haut à droite, un rond bleu et violet apparaît, représentant Taplio Stats. Une fenêtre s’ouvre alors sur la même interface.

Pour que l’intelligence artificielle (IA) propose des contenus pertinents, il faut répondre à quelques questions. Parmi elles, ses sujets de prédilection (marketing, startup, e-commerce…), son poste, les thématiques abordées dans ses publications. Il faut aussi communiquer son adresse e-mail.

Une fois ces éléments renseignés, l’outil dévoile le nombre de nouveaux followers et le taux d’engagement de ses publications LinkedIn sur les sept, trente ou quatre-vingt-dix derniers jours. Il est toutefois possible de sélectionner la date de son choix.

Pour plus de lisibilité, les statistiques sont représentées sous forme de graphiques. En cliquant sur la flèche à côté de « All » et de « Engagement », il est possible de voir seulement les métriques concernant les likes, les partages, les commentaires ou le nombre de vues.

Cette fonctionnalité de filtre est essentielle pour connaître ses points forts et ses points faibles, et ainsi décider des actions à mettre en place. À noter que dans « High engagement posts », Taplio Stats met en évidence la publication qui a le mieux fonctionné en termes d’engagement. Pour voir les posts les plus efficaces d’autres professionnels, il suffit de se rendre sur leur profil.

En cas de panne d’inspiration, il peut être judicieux de se tourner vers les recommandations faites par l’outil dans « Get Inspired ». De la même manière qu’un carrousel, il suffit de faire défiler les publications pour découvrir des contenus pertinents sur lesquels il peut être intéressant de s’appuyer.